Doit-on acheter ou louer un bien immobilier

Acheter son logement implique des frais que vous n'avez à supporter en tant que locataire. Mais rester locataire ne permet pas de se constituer un patrimoine car les loyers payés chaque mois sont versés à fonds perdus.

Financièrement, vaut-il mieux acheter ou louer?

Pour un même logement, le loyer est généralement inférieur à l'échéance de remboursement d'un prêt (sauf à disposer d'un apport personnel conséquent). Vous devez donc mobiliser une partie plus importante de vos revenus pour devenir propriétaire que pour être locataire. A moyen ou long terme, cependant, l'achat s'avère plus rentable. Bien entendu, la durée au bout de laquelle l'achat devient plus intéressant dépend de la surface achetée, des prix de l'immobilier et du niveau des loyers. Par exemple, une dizaine d'années sont nécessaires pour rentabiliser l'achat d'un bien de 70 m2 à Paris ou à Bordeaux, contre deux ans à Perpignan!

Être locataire n'est-il pas moins contraignant?

Si. Acheter implique des charges que vous n'avez pas à supporter comme locataire (coût du crédit, frais de notaire, taxe foncière). De plus, vous devez financer tous les travaux du logement alors que le locataire n'est tenu qu'aux dépenses d'entretien. Pour amortir ces frais, il est impératif de rester propriétaire pendant plusieurs années. A défaut, vous risquez de perdre de l'argent à la revente, le bien ne s'étant pas suffisamment valorisé. Si vous envisagez de déménager à court terme, mieux vaut rester locataire. Il sera plus simple de quitter votre logement quand vous voulez et vous supporterez moins de dépenses.

La situation du locataire n'est-elle pas plus fragile?

Si. En cas de difficultés financières, vous êtes moins protégé en tant que locataire. Vous devez déménager si vous ne pouvez plus payer votre loyer. Les échéances d'un prêt, elles, peuvent être couvertes par une assurance perte d'emploi ou être réduites temporairement en accord avec la banque. De plus, votre propriétaire peut vous donner congé en fin de bail, vous obligeant à trouver un autre logement. Si vos revenus ont baissé, vous devrez alors vous rabattre sur un logement plus petit ou moins bien situé. En tant que propriétaire, s'il vous reste encore une partie de votre prêt à rembourser à l'heure de la retraite, vous pourrez en principe allonger sa durée de remboursement, ce qui réduira vos échéances mensuelles.

Quel est le principal avantage de l'achat sur la location?

Acheter votre résidence principale en recourant à un emprunt immobilier permet de vous constituer un patrimoine dans la durée. Contrairement aux loyers versés chaque mois à un propriétaire à fonds perdus, les mensualités remboursées à la banque permettent de reconstituer progressivement le capital que vous avez emprunté. Une fois le crédit remboursé, vous disposez d'un patrimoine que vous pouvez occuper, revendre ou transmettre. Intérêt supplémentaire de l'achat à crédit, votre famille est protégée si vous décédez avant le terme du prêt. L'assurance-emprunteur remboursera le capital restant dû à la banque, et le logement entrera dans votre succession. Votre conjoint et vos enfants en hériteront et ils pourront l'habiter ou le revendre.