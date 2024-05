Hausse en vue des marchés européens avant les données sur l'inflation

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse, avant la publication ce mercredi des chiffres de l'inflation du mois d'avril à la fois en France et aux Etats-Unis. Le CAC 40 devrait gagner 0,24%. Coté statistiques toujours, les investisseurs prendront connaissance à 11h des données du PIB au premier trimestre et celles de la production industrielle en mai en zone euro. Hier, le président de la Fed Jerome Powell a annoncé un maintien des taux actuels plutôt qu'une hausse. Côté valeurs, emeis et Eiffage ont dévoilé hier une hausse de leur chiffre d'affaires au premier trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage a généré au premier trimestre 2024 un chiffre d’affaires consolidé de près de 5,2 milliards d’euros, en hausse de 4,9 % par rapport au premier trimestre 2023. Dans les Travaux, l’activité progresse de 4,8% et s’établit à 4,3 milliards d’euros. Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 27,8 milliards d'euros au 31 mars 2024, en hausse de 40% sur un an (+7% sur 3 mois) et représente 18,1 mois d'activité des branches Travaux.

emeis

emeis annonce une progression de son chiffre d'affaires trimestriel de 11,3% par rapport au 1er trimestre 2023, dont 9,6% en organique. L'ex-Orpea affiche une croissance solide de 6,3% en France et un fort dynamisme à l'international : +15,5%. Le groupe invoque l'augmentation du taux d'occupation moyen de 2,1 points, ainsi que les revalorisations tarifaires soutenu et l'impact positif de la contribution des ouvertures d'établissements réalisées. Le taux d'occupation moyen progresse de 2,1 points sur la période à 85,1%.

Euronext

Euronext a dévoilé des résultats en nette progression au premier trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a enregistré un bond de 44,8% de son résultat net à 139,7 millions d’euros. Son Ebitda ajusté a augmenté de 15% à 251,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 62,5%, en hausse de 3,8 points en données publiées et en comparable. Le consensus s'élevait à 234,9 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 150,7 millions d'euros, en repli de 1,6% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a augmenté de 8% à 401,90 millions d'euros.

Herige

Pour les trois premiers mois de l'exercice 2024, le groupe Herige enregistre un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en retrait de 14,1% par rapport à la même période de l'exercice 2023. "Le recul de l'activité de ce début d'année reflète un environnement de marché de la construction neuve très dégradé accentué par un effet calendaire défavorable", explique Herige. L'activité menuiserie industrielle, en retrait de 12,3%, subit, d'une part, les effets de la mise en place des nouveaux contours du dispositif de MaPrimeRenov' et d'autre part, d'un effet calendaire négatif de 1 jour.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur l'inflation en France en avril seront publiées à 8h45.

En zone euro, les données sur le PIB au premier trimestre et celles sur la production industrielle en mai seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en avril, celles sur les ventes au détail en avril et l'indice manufacturier de la Fed de New York en mai seront dévoilées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks des grossistes en mars et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mai seront annoncées à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,06% à 1,0824 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont clôturé en ordre dispersé, avant la publication demain des chiffres de l'inflation du mois d'avril à la fois en France et aux Etats-Unis. Côté valeurs, Veolia a affiché l'une des plus fortes hausses du CAC 40, après avoir dévoilé de solides résultats au premier trimestre 2024. Société Générale a fini en tête de cet indice. La banque a été galvanisée par les propos d'Emmanuel Macron qui s'est déclaré favorable à la consolidation du secteur bancaire européen. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 8225 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,05% à 5081 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, après le discours de Jerome Powell sur l'évolution de l'inflation et des taux directeurs. "Il est plus probable que nous maintiendrons les taux à leur niveau actuel dans une fourchette de 5,25-5,50% pendant une période plus longue que prévu pour réduire l'inflation à 2%", a déclaré le président de la Fed. Côté statistiques, les prix à la production sont en ligne avec les attentes en rythme annuel. Les données sur l'inflation seront dévoilés demain. Le Dow Jones a grappillé 0,32% à 39558 points et le Nasdaq a gagné 0,75% à 16511 points.