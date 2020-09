Australie: manifestation anti-confinement à Melbourne

AFP Video • 19/09/2020 à 14:13

Des manifestants se sont réunis à Melbourne samedi pour manifester contre le confinement en place dans la ville australienne. 16 personnes ont été arrêtées et 21 ont été condamnées à des amendes pour avoir enfreint les directives sanitaires et refusé de fournir leur nom et leur adresse. La police de Victoria a déclaré qu'un "petit nombre d'égoïstes" mettait "la vie des Victoriens en danger".