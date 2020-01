Après un mois et demi de grève, les Vélib au bord de la sortie de route

AFP Video • 20/01/2020 à 19:54

Depuis le début de la grève, les Vélibs parcourent en moyenne trois fois plus de kilomètres chaque jour. Après un mois et demi de perturbations dans les transports en commun franciliens, les vélos en libre-service pris d'assaut sont sérieusement dégradés et la maintenance peine à suivre. Au grand dam des usagers, qui ont pourtant une part de responsabilité.