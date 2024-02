Martin a 38 ans et veut soulager financièrement ses parents retraités

Pour aider ses parents à la retraite, Martin peut passer par le biais de l’immobilier ou bien donner directement de l’argent. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Martin aimerait aider ses parents à continuer de voyager

Martin peut mettre un logement à la disposition de ses parents

Martin peut acheter la nue-propriété de l'appartement de ses parents

Martin peut procéder à une donation au profit de ses parents

Martin aimerait aider ses parents à continuer de voyager

Sophie et Loïc ont respectivement 65 et 66 ans. Ils viennent de prendre leur retraite et disposent chacun d’une retraite s’élevant à 1000 et 1100 euros, soit 2100 euros à deux. Ces deux grands passionnés de voyages pensaient profiter de leurs vieux jours pour partir découvrir de nouvelles destinations. Désormais retraités, ils se rendent finalement compte que leurs finances sont plus restreintes que prévu.

Sophie et Loïc n’ont jamais ouvert de PEA ni de contrat d’assurance-vie. Ils n’ont donc aucun complément financier supplémentaire. Heureusement, leur fils Martin, 38 ans, gagne très bien sa vie, avec 4500 de revenus nets par mois. Alerte sur les questions de gestion financière, Martin dispose de placements avantageux. Il possède un PEA ouvert il y plus de dix ans , cumulant 85.000 euros de plus-values. Grâce à ces sommes, Martin veut aider ses parents. Après en avoir discuté avec son notaire, plusieurs solutions s’offrent à lui.

Martin peut mettre un logement à la disposition de ses parents

L’achat d’un nouvel appartement pour y loger ses parents est une solution intéressante. En agissant ainsi, Martin permettrait à ses parents:

de payer un loyer modéré puisqu’il serait fixé par leur propre fils. Martin peut proposer un loyer à 600 euros mensuels, par exemple. Ce serait un soulagement pour ses parents: ils remboursent actuellement 1000 euros de leur crédit immobilier chaque mois. Ils sont engagés pour encore 10 ans.

de revendre leur logement actuel et d’engranger une plus-value intéressante, entre 200.000 et 250.000 euros. Ils soldent alors le montant du crédit encore à leur charge. Le bénéfice restant constitue un capital dans lequel puiser.

Les parents de Martin n’étant pas dans le besoin, tous les trois auraient pu décider de passer par un contrat locataire en bonne et due forme. La précision «dans le besoin» est importante. Comme l’a précisé le notaire de Martin, s’il accueille ses parents à titre gracieux ou pour un loyer très modéré sans établir de contrat, l’administration fiscale peut considérer que cet avantage en nature entre dans le champ d’application de la pension alimentaire. Dans ce cas, et en l’absence de bail, aucune charge immobilière n’est déductible fiscalement. De plus, les aides au logement sont indisponibles. La retraite des parents de Martin étant supérieure au Smic, le notaire lui conseille de faire un contrat de location en bonne et due forme.

Martin peut acheter la nue-propriété de l'appartement de ses parents

Martin envisage également l’alternative de l’acquisition de la nue-propriété de l’appartement de ses parents. La nue-propriété est issue du « démembrement de la propriété »: l’acheteur (Martin) acquiert la propriété du bien immobilier, mais ses parents conservent le droit d’y vivre (l’usufruit). En achetant la nue-propriété, Martin offre un soutien financier immédiat à ses parents tout en devenant partiellement propriétaire du bien.

Sophie et Loïc peuvent continuer à habiter dans le logement voire le mettre en location temporaire quand ils partent en vacances. Ils s’acquittent des 300 euros de charges mensuelles liées au logement: assurance habitation, électricité, eau, chauffage, taxe d’ordures ménagères, charges de copropriété… Avec le capital perçu pour la vente de la nue-propriété, ils remboursent leur emprunt immobilier par anticipation. Cette économie est substantielle puisqu’il s’agit de 12.000 euros par an. C’est suffisant pour s’offrir un beau voyage chaque année à l’autre bout de la Terre. Plus tard, au décès des parents de Martin, ce dernier récupère l’usufruit sans autres formalités. L’usufruit et la nue-propriété étant réunies dans les seules mains de Martin, il en est pleinement propriétaire.

Martin peut procéder à une donation au profit de ses parents

Sophie et Loïc sont touchés par les propositions de Martin mais ils ne souhaitent ni déménager ni imposer à Martin un passage devant le notaire pour rédiger l’attestation de nue-propriété du logement. Ils finissent donc par accepter une troisième offre de Martin: une donation . En effet, un enfant peut donner à chacun de ses parents jusqu’à 100.000 euros en franchise de droits de transmission. L’abattement est renouvelable tous les 15 ans.

S’agissant d’une somme d’argent, Sophie et Loïc peuvent donc recevoir jusqu’à 200.000 euros à eux deux, sans verser de droits au Trésor public puisqu’il s’agit d’un don en ligne directe. Au-delà de cette somme, des droits de donations s’appliquent, dont les montants sont consultables ici .

Les besoins de Loïc et Sophie sont moins importants, ils n’ont pas besoin de 200.000 euros. Ils souhaitent pouvoir voyager et peuvent le faire avec une somme inférieure. Ils acceptent 40.000 euros en deux fois, soit 80.000 euros au total de la part de Martin. En effet, l’abattement de 100.000 euros peut s’appliquer en une seule ou en plusieurs fois tous les 15 ans.