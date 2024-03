Afrique du sud: affrontements avant une audience sur la disparition d'une fillette de six ans

information fournie par AFP Video • 13/03/2024 à 17:24

La police sud-africaine s'est heurtée à des manifestants réclamant aucune libération sous caution pour la mère d'une fillette de six ans disparue qui a été inculpée pour enlèvement et traite d'être humain. Les manifestants n'ont pas pu entrer dans le tribunal de première instance de Vredenburg pour des raisons d'espace et de sécurité. Joshlin Rachelin Smith a disparu en février à Saldanha Bay, petite ville de pêcheurs située à environ 135 kilomètres au nord de la ville du Cap, déclenchant une vaste opération de recherche. Elle est toujours portée disparue. IMAGES