Quelles sont les spécificités du marché du luxe?

Le luxe est désormais présent partout, dans les magazines comme sur Internet. Les plus grandes marques font l’objet d’un véritable culte, tout comme leurs ambassadeurs. Le chiffre d’affaires de ce compartiment continue de croître et, après la crise de la Covid-19, le secteur a repris son mouvement ascendant. Celui-ci est porté par une Chine toujours très dynamique. Cependant, avant d’investir dans ce secteur, il est recommandé de connaître quelques-unes de ses caractéristiques fondamentales.

Qu’est-ce qu’un objet de luxe? Difficile d’y répondre en quelques mots, car plusieurs définitions et notions peuvent se combiner ou parfois même s’exclure. Un objet de luxe est-il seulement cher ou rare, voire unique? Doit-il faire rêver et créer des émotions spécifiques, avec toute la subjectivité qu’implique cette approche? Un objet de luxe est-il le résultat d’un savoir-faire artisanal, industriel, d’une histoire nécessairement séculaire, ou encore le fruit de la vision et du génie d’un artiste? Ces questions n’ont eu de cesse d’interroger les philosophes comme les économistes, d’autant plus en France, patrie mondiale et reconnue du luxe.

En Bourse, de telles interrogations sont rarement de mise. Ainsi, le compartiment du luxe regroupe tout simplement les entreprises fabriquant des produits de consommation courante, généralement haut de gamme et vendus à un prix élevé par rapport aux standards habituels. Cette approche, parfois perçue comme réductrice, a le mérite d’être reconnue par tous les intervenants.

Il existe non pas «un» luxe, mais «des» luxes Certaines sociétés, par exemple dans le secteur des cosmétiques, vendent des soins en supermarchés à des prix peu élevés. Cependant, elles développent aussi une gamme de produits plus exclusifs et plus chers. Ainsi, un soin du visage de 10 cl à 100 euros sera assimilé à du luxe, comme un plaid en cachemire à 10.000 euros ou une montre à 20.000 euros .

Le marché du luxe est de plusieurs natures. Selon la méthodologie retenue par Bain & Company, qui publie chaque année un rapport faisant autorité sur les fondamentaux et les évolutions de ce secteur, le marché global du luxe est l’addition des «produits de luxe» et des «expériences de luxe», prises au sens large. Voici les données estimées en fin d’année 2021 permettant d’illustrer cette «dichotomie».

Chiffre d’affaires 2021 en Mds €/estimé Dans le monde du luxe Produits de luxe (montres, sacs, bijoux…) 283 Automobiles 551 Hôtellerie 79 Vins et spiritueux 77 Gastronomie 49 Équipements et matériels 45 Art 34 Jets privés et yachts 22 Croisières 0 Total 1 140

En 2021, et toujours selon les données compilées par Bain & Company, le marché mondial du luxe a été évalué à 1.140 milliards d’euros à l’échelle de la planète.

Pour les produits de luxe, dont le chiffre d’affaires est estimé à 283 milliards d’euros, plusieurs périodes bien spécifiques ont été identifiées par Bain & Company. Ainsi, entre 1996 et 2019 (période préCovid-19), la croissance mondiale du chiffre d’affaires des produits de luxe ressort à +6% par an.

Périodes Années Évolution du chiffre d’affaires La «sortie du temple» 1996-2000 De 76 à 116 milliards d’euros La démocratisation 2001-2007 De 116 à 161 milliards d’euros La crise 2008-2009 De 161 à 147 milliards d’euros L’accélération chinoise 2010-2014 De 147 à 219 milliards d’euros La recomposition 2015-2016 De 219 à 244 milliards d’euros La nouvelle normalité 2017-2019 De 244 à 281 milliards d’euros La crise de la Covid-19 2020 De 281 à 220 milliards d’euros Le rebond 2021 De 220 à 283 milliards d’euros

De nombreuses sociétés se sont spécialisées dans des produits de luxe. Certaines d’entre elles ne sont pas cotées en Bourse (Chanel). Cependant, les plus grandes structures sont devenues de véritables conglomérats du luxe (plusieurs secteurs d’activité et marques reconnues) et sont cotées en Bourse (LVMH, Kering, Estée Lauder, Richemont, L’Oréal ). Sur le plan mondial, les six premiers représentants du secteur du luxe, sur la base de leur chiffre d’affaires annuel, sont LVMH, Kering, Estée Lauder, Richemont, Chanel et L’Oréal.

À noter Au cours des vingt dernières années, les plus grandes marques de luxe ont affirmé leur emprise avec désormais une part de marché de 33%. Comme le rappelle Bain & Company, les géants du luxe ont creusé l’écart avec les autres marques du secteur.

Société Marques CA 2021 en milliards d’euros LVMH Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Givenchi, Fendi, Marc Jacobs, Bulgari, TAG Heuer, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany ; Parfums (Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo) ; vins et spiritueux (Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Yquem, Hennessy, Glenmorangie…) 62 Kering Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron, Girard-Perregaux 17 Estée Lauder Cosmétiques Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, MAC, Jo Malone London, Darphin, Le Labo, marques de licences (Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, Tom Ford) 14 Richemont Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Baume & Mercier, Montblanc, Chloé, Alfred Dunhill 13 Chanel Chanel, Belle & Ross, Lesage, Massaro, Goossens 12 L’Oréal Cosmétiques Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kiehl’s, Biotherm, Helena Rubinstein, Atelier Cologne Ralph Lauren, Diesel, Cacharel… 11 (pour le seul pôle luxe)

Sur le plan régional, la Chine est, et devrait rester, le principal moteur du secteur du luxe. Son marché intérieur a doublé depuis 2019 quand la possibilité de voyager était limitée en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. L’augmentation du niveau de vie et l’émergence d’une véritable classe moyenne/supérieure fortement consommatrice expliquent notamment cet engouement pour les produits de luxe. Des marques locales ont même émergé et cela pourrait, à terme, redessiner les frontières de ce secteur.

La croissance reste également robuste aux États-Unis ,pays qui demeure toujours aux avant-postes dans ce domaine. Cependant, on relève l’importance prise par certaines villes secondaires et zones suburbaines dans la vente de produits et d’expériences de luxe.

En termes de catégories de consommateurs, les clients les plus jeunes (générations Y et Z) continuent de stimuler la croissance du secteur et devraient représenter d’ici 2025 environ 70% des dépenses de ce marché. Les marques ont su jouer à cet égard sur les aspirations sociétales de cette génération en s’affirmant comme des acteurs engagés (respectant les critères ESG - Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance ) soucieux du respect de l’environnement et de la nécessité d’une meilleure inclusion sociétale (minorités).

La digitalisation est également devenue une tendance très forte dans ce domaine. Au cours des années 2019 et 2020, les ventes sur Internet de produits de luxe ont ainsi plus que doublé. En 2022, elles devraient atteindre près de 62 milliards euros. Cette transformation avait débuté avant même l’épidémie, mais le mouvement s’est évidemment accéléré dans les phases de confinement, plus ou moins strictes.