AFP Video • 25/09/2020 à 16:49

"Nous dire aussi de ne pas aller entre midi et deux, au bord de la mer, au bord de la rivière, c'est quelque chose qui surprend": en Guadeloupe, des habitants et responsables politiques réagissent aux nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid, parmi lesquelles la restriction des horaires d'accès aux plages ou encore la fermeture des bars et restaurants.