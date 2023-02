information fournie par AFP Video • 04/02/2023 à 14:46

Après une tempête de neige, un étrange ballet d'énormes camions, souffleuses et déneigeuses envahit les rues de Montréal. Une énorme logistique aux coûts environnementaux non négligeables, notamment en raison des centaines de véhicules polluants qui parcourent les rues et du sel utilisé.