Impôt sur la Fortune Immobilière et don aux organismes d'intérêt général

De l'ISF à l'IFI: la crainte d'une baisse des dons

D'après une étude réalisée pour la fondation des Apprentis d'Auteuil par l'institut Ipsos, 82% des foyers soumis à l'ISF ont réalisé un don en 2017. 72% des sondés affirment avoir donné plusieurs fois pour 4,4 dons par an, en moyenne. Le don moyen a atteint 2.535 €, soit 355 € de plus qu'en 2016. Le nombre d'assujettis à l'IFI (150.000 environ) est inférieur à celui des redevables à l'ISF (350.000). Aussi, les associations et fondations bénéficiaires craignent une chute des dons et une baisse de leur activité. En effet, selon le même sondage, seuls 21% des personnes redevables auparavant à l'ISF et non assujettis à l'IFI prévoient d'affecter aux dons une part de l'économie d'impôt réalisée.