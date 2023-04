Selon un sondage Odoxa réalisé pour RTE (le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français), et publié en 2019, six Français sur dix ont une bonne image de la voiture électrique. Pourtant seulement trois d’entre eux se disaient prêts à en acheter une, le principal frein étant le coût d’acquisition trop élevé. Quatre ans plus tard, Volkswagen fait le pari de « démocratiser le progrès » et lance sa voiture électrique low cost. Découvrons, outre son prix, quelles sont les promesses de cette nouvelle « voiture du peuple » version électrique...

VW présente une voiture électrique low cost-iStock-Wirestock

Une belle ID, qui conjugue prix abordable et performances techniques

ID.2all... C’est le nom qu’a donné le géant allemand de l'automobile, à son modèle électrique destiné aux classes moyennes. Côté style, elle est clairement inspirée de la Golf, dont elle reprend les formes spacieuses, malgré une longueur de seulement 4,05 m. Son coffre, en revanche, est immense et propose un volume de chargement allant de 490 à 1 330 litres. Côté autonomie, la ID.2all devrait atteindre 450 kilomètres, mais son branchement sur borne ultrarapide (125 kW) devrait lui permettre de récupérer une centaine de kilomètres de rayon d'action en seulement dix minutes. Par ailleurs, son chargeur embarqué de 11 kW permettra de la recharger complètement en cinq heures trente environ. Côté performances, l'ID.2 affichera un chrono rappelant celui de la Golf GTI... Ce premier modèle de la gamme électrique ID. de Volkswagen à traction sera en effet doté d’un moteur électrique de 226 chevaux, permettant de passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Enfin, pour ce qui concerne le nerf de la guerre, son prix, Volkswagen promet qu’il devrait, lors de sa mise sur le marché en 2025, rester inférieur à 25 000 euros hors bonus. En comparaison, rappelons que pour acquérir son modèle VW ID.3 - tout comme pour la Model 3 de Tesla - il faut à minima à l’heure actuelle, débourser 35 000 euros.

La concurrence s’organise

Si l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que les problèmes d'approvisionnement apparus durant la crise sanitaire pénalisent tous les constructeurs, ils restent nombreux à s’efforcer de baisser les coûts, pour investir le prometteur marché de l’électrique. Les professionnels estiment en effet qu’en 2025, seront en circulation à travers le monde, environ 77 millions de voitures électriques et rechargeables, (soit 6 % du parc total). Ainsi, des marques chinoises à l’instar de MG ou DR se sont déjà lancées avec des modèles attractifs à moins de 30 000 euros... Et ils ne sont pas seuls ! Citons notamment la Dacia Spring, qui tourne autour de 22 000 euros, hors bonus, avec une autonomie de 230 kilomètres. Les modèles Ls ForTow et ForFour de Smart sont respectivement proposés au prix hors bonus, de 22 950 euros (avec une autonomie de 150 km) et 23 850 euros (avec une autonomie de 155 km). La Zoé de Renault, de son côté, tourne autour de 23 700 euros, pour une autonomie de 400 km. Quant à Citroën, elle propose la CO qui présente une autonomie de 150 km, et un prix de 26 900 euros.