Une première acquisition pour la SCPI Tourisme & Littoral (Atream)

La société de gestion Atream a lancé la SCPI Tourisme & Littoral au début de la pandémie de Covid-19, ce qui était en soi un pari à ce moment si incertain pour les perspectives d’activité globale et pour le secteur du tourisme en particulier. Deux ans plus tard, force est de constater que ce pari est gagnant : le 1er trimestre 2022 correspond en effet à une reprise dynamique de l’activité touristique en France, ceci malgré le contexte géopolitique délicat qui induit un ralentissement macro- économique marqué depuis le mois de février. La reprise des réservations est confirmée par les professionnels du secteur qui anticipent dorénavant une activité estivale 2022 supérieure à celle de 2019.

Une collecte de plus de 6 millions € engrangée en 2021 malgré le Covid-19

La SCPI Tourisme & Littoral a été lancée commercialement en juillet 2020, juste avant la 2 ème vague épidémique de Covid-19 qui a démarré à la fin de l’été 2020, à un moment où l’espoir d’un vaccin semblait encore assez lointain. Compte tenu de ce contexte peu porteur, il n’est guère surprenant de ne pas avoir observé de collecte sur les premiers mois : l’encours de cette SCPI n’était encore que de 1 million € à la fin de l’année 2020. En 2021 en revanche, ce sont 6,6 millions € de capitaux qui ont été collectés, portant la capitalisation de la SCPI à 7,6 millions € au 31/12/2021. Une belle performance sur un marché convalescent, signe de la confiance des épargnants dans l’expertise de la société de gestion Atream dans le domaine de l’immobilier touristique.

Une première acquisition en Bretagne

Atream a récemment finalisé la première acquisition de la SCPI Tourisme & Littoral, presque un an après le lancement de ce véhicule : il s’agit du Grand Hôtel de la Mer situé à Morgat (Finistère), acquis auprès de la mairie de Crozon et du groupe de clubs de vacance Belambra. A l’occasion de cette opération d’investissement, la société de gestion Atream a négocié un nouveau bail d’une durée de douze ans avec le groupe Belambra Clubs qui exploite le site. Le Grand Hôtel de la Mer (3*) est un magnifique bâtiment en front de mer « au charme Belle Epoque » construit aux environs de 1910, qui a été rénové à deux reprises, en 1992 et 2012. Il propose à sa clientèle pas moins de 78 chambres. La signature du nouveau bail par son opérateur s’accompagne d’un plan ambitieux de montée en gamme de l’actif, avec l’ouverture d’un spa, un repositionnement qualitatif de l’offre de restauration et un élargissement de la période d’activité. « Cette première acquisition pour le compte de notre SCPI Tourisme & Littoral répond à nos différents objectifs en matière d’investissement touristique au cœur des territoires », se réjouit Pascal Savary, président d'Atream. « Bénéficiant d’une localisation exceptionnelle sur la plage de Morgat et face à l’océan, le Grand Hôtel de la Mer bénéficiera d'un repositionnement afin de répondre aux nouvelles attentes de la clientèle post-covid. » D’autre part, pour investir sa collecte, la SCPI Tourisme & Littoral « poursuit activement sa recherche d’actifs éligibles à sa stratégie d’investissement. Plusieurs dossiers sont à l’étude, notamment en Nouvelle Aquitaine et dans les Hauts de France », précise la société de gestion dans son dernier bulletin trimestriel d’information.