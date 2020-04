Une étable espagnole transformée en luxueuse maison de vacances

EN IMAGES - Cet élégant projet espagnol mêle respect absolu d'une architecture rustique avec une utilisation très contemporaine de l'espace.

Tout en respectant toute la structure et les matériaux d'origine, les architectes espagnols du cabinet Zooco Estudio (présent à Madrid et Santander) ont transformé une ancienne étable en confortable et luxueuse résidence de vacances. Située dans la petite ville de Güemes, à proximité de Santander, la bâtisse reproduit fidèlement le type de construction de l'architecture cantabrique avec ses murs en pierre soutenant un toit à pignon en bois avec des tuiles. Toute la restauration s'est faite avec des bois et de la pierre de la région. Et puisque cette étable était constituée d'un vaste espace entièrement ouvert, le cœur du logement respecte cette disposition.

La séquence d'utilisations composée de la cuisine / salle à manger / cheminée / salon / bureau / étagères est développée sans cloison, sous le même toit. Seule la chambre principale, cachée derrière une étagère, est séparée de l'espace général. Une deuxième chambre, accessible en utilisant les escaliers extérieurs dans le passage d'origine à l'entrée du bâtiment, est située au-dessus de la principale, pour compléter la hauteur du bâtiment annexe. Pour renforcer cette idée d'un plan ouvert, les espaces de stockage sont intégrés en périphérie, libérant de l'espace intérieur et mettant en valeur la charpente.

310 m² habitables

Les seules modifications partielles de l'architecture existante sont l'agrandissement des ouvertures existantes sur les façades orientées à l'est et à l'ouest, pour profiter des vues sur la nature et la montagne environnante. Les façades orientées au nord et au sud, en mauvais état, ont été complètement ouvertes. L'extension en L créée par les architectes - presque en contact avec le bâtiment existant mais sans le toucher - est d'un style plus contemporain avec usage du béton et d'une structure métallique. C'est là que se trouve la piscine et d'où l'on dispose des plus belles vues ainsi que d'un hébergement pour les invités, d'une salle de réunion et d'un sauna. L'ensemble développe un total de 310 m² habitables.