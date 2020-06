Un label « spécial déconfinement » : COVID-FREE

Un label « COVID-FREE » créé pour et par les acteurs du tourisme ? Cela existe bien et déjà plus de 500 entreprises l'ont obtenu, un succès.

iStock-Rafmaster

Un label de sécurité sanitaire

Comment ça marche ?

Une charte à respecter

COVID-FREE est le tout premier label de sécurité sanitaire collaboratif et indépendant. Il a été créé pour le secteur du tourisme mais aussi pour l'ensemble des établissements recevant du public. Il a été mis en place afin d'aider le secteur touristique en souffrance depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est en outre l'unique « label qui implique directement les clients dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 en donnant la possibilité de signaler à l'établissement labellisé, tout manquement dans l'application de ses engagements sanitaires ».Pour obtenir le label, il faut remplir le formulaire disponible en ligne. Plusieurs champs sont à renseigner comme la catégorie (restaurant, hôtel...), le nom de l'établissement ou autres ou encore l'adresse et le pays. On vous rappelle ensuite afin de fixer un rendez-vous. La deuxième étape consiste en un pré-audit. Un « auditeur COVID-FREE » vous accompagne pendant un entretien de deux heures environ afin de déterminer les zones à risques tout au long du ou des parcours effectués par vos clients et vos fournisseurs. Il vous aide aussi à évaluer vos engagements organisationnels ou encore à élaborer votre dossier réunissant vos procédures COVID-FREE. Enfin, un « audit mystère » sur site est organisé tandis que la fonction ALERTE « garantissant un contrôle continu de vos process » est mise en place. Il y a également la « mise en place de votre communication avec le label COVID-FREE sur tous vos supports ». Le label est valide 12 mois renouvelables selon l'analyse des alertes. « Après la validation du label par COVID-FREE, ce sont les clients qui attestent de la bonne tenue d'une charte sanitaire [...]. À l'aide d'un QR code, COVID-FREE offre la possibilité de signaler à l'établissement un manquement dans la mise en œuvre de la charte d'engagements. » La confidentialité des messages est garantie.« Améliorer toutes les mesures permettant de freiner la propagation et la transmission du virus et garantir la sécurité et la sérénité pour tous », tels sont les objectifs de ce nouveau label. Une charte évolutive « liée aux découvertes scientifiques » a été créée. Elle compte 10 points : Rester chez soi en cas de doute et se faire tester. Si besoin, signaler sa contamination aux personnes approchées ; Porter un masque lorsque la distanciation est difficile voire impossible ; Respecter les distances ; Se laver les mains régulièrement ; Éviter de toucher les zones de contact dans les espaces partagés ; Transmettre la charte par e-mail ou l'afficher à l'entrée de l'établissement ; Renforcer le nettoyage et mettre un kit de nettoyage/du gel hydroalcoolique à disposition ; Former et informer les équipes ; Respecter les espaces privatifs ;