Un bug électronique va obliger certains Français à refaire leur déclaration d'impôts

Les montants versés par l'Assurance Maladie n'ont pas été pris en compte dans les déclarations préremplies de certains contribuables. Pour l'instant, seules les caisses de Bretagne sont concernées.

Si vous avez été en arrêt maladie, en congé paternité ou maternité, en accident du travail ou si vous avez reçu une pension d'invalidité au cours de l'année 2020, il va peut-être falloir refaire votre déclaration d'impôts. En effet, comme l'a relevé Ouest France, un bug informatique a empêché la transmission automatique de ces indemnités versées par l'Assurance maladie et normalement immédiatement répertoriées sur les déclarations préremplies. Résultat: près de 400.000 contribuables, tous dépendants des différentes caisses de Bretagne, vont devoir renseigner en ligne ces indemnités dans leur déclaration. Et pour la plupart payer plus d'impôts que prévu.

«À la suite d'un incident informatique national, la transmission des données des prestations imposables des assurés (arrêt maladie, congé maternité/paternité, accident du travail ou pension d'invalidité) n'a pas été automatiquement reportée sur les déclarations préremplies des revenus 2020, produites par l'administration fiscale», a confirmé à Ouest France la porte-parole de la Caisse primaire d'Assurance-maladie. Pour l'instant, tous les cas identifiés sont en Bretagne, même si la CPAM a assuré que le bug était national.

SMS, mails et courriers

Pour inciter les contribuables à aller remplir de nouveau leur déclaration d'impôts, les caisses d'Assurance-maladie de chaque département ont contacté, par SMS, mail ou courrier postal les assurés concernés, précise encore la CPAM à Ouest France.

Sur le portail impots.gouv.fr dans leur espace personnel, les contribuables sont ainsi invités à cliquer sur le bouton «Accéder à la déclaration en ligne», puis à corriger la déclaration préalablement effectuée. Pour rappel, les contribuables peuvent remplir ces déclarations sur internet jusqu'au 26 mai 2021 pour les départements n° 1 à 19 ainsi que les contribuables non-résidents en France, jusqu'au 1er juin 2021 pour les départements n° 20 à 54 (y compris les deux départements de la Corse) et jusqu'au 8 juin 2021 pour les départements n° 55 à 974/976.