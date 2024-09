Un appel aux dons est lancé pour sauver cette tour du 17e siècle de la démolition

La mérule ronge cette tour située dans un village picard et la municipalité envisage de la démolir. Une association a lancé un appel aux dons pour sauver cet élément du patrimoine local.

C’est le plus vieil édifice de la ville. Il date du 17e siècle. La tour Montmignon, à Friville-Escarbotin, dans la Somme (80), est pourtant menacée de démolition. La mairie ne peut pas assumer à elle seule le financement nécessaire pour traiter le champignon qui la ronge, la mérule , soit 900.000 euros. L’association Démucher (un terme picard signifiant redécouvrir quelque chose de perdu, d’oublié) qui valorise le patrimoine de la Picardie maritime, lance un appel aux dons pour sauver la tour carrée avec sa demi-tour ronde de la démolition.

« On est allés voir la mairie et on a proposé de mettre notre site à disposition, de lancer l’opération SOS Montmignon dans le but de collecter des promesses de dons », explique au Figaro Jean-Mary Thomas, le fondateur de l’association Démucher. L’opération a été lancée dimanche 8 septembre. « On sait que ce n’est pas l’appel aux promesses de dons qui va combler les 900.000 euros de travaux mais plus il y a de promesses, plus les mécènes seront enclins à nous suivre. La population joue le jeu donc on s’y met aussi, pourra se dire la Fondation du patrimoine », espère Jean-Mary Thomas. S’il n’y a que 50 promesses de dons, l’association ne pourra pas aller plus loin et solliciter le soutien de la Fondation du patrimoine. S’il y a 1000 ou 2000 promesses, l’association aura plus de légitimité à demander une aide. Pour le moment, une dizaine de personnes ont proposé un don, en l’espace de deux jours.

Une promesse de dons de 10.000 euros de l’association

Depuis dimanche, l’association a récolté une dizaine d’appels aux dons. Démucher a fait une promesse de dons de 10.000 euros pour inciter les autres à suivre. Pour le moment ce ne sont que des promesses et non de vrais dons. « Si d’autres associations nous suivent, nous reviendrons vers les «prometteurs de dons» et nous leur demanderons de valider leurs promesses à ce moment-là », précise le fondateur de l’association. Jean-Mary Thomas se donne quasiment un mois, jusqu’aux Journées du patrimoine, le week-end du 21 septembre, avant de dresser le bilan de l’opération et faire un point avec la mairie. La municipalité, quant à elle, a déjà provisionné 180.000 euros pour la démolition et le reversera dans l’opération SOS Montmignon.

Le projet? « Traiter la mérule, démolir l’intérieur uniquement, réaménager le rez-de-chaussée pour créer un espace culturel et accueillir un conférencier, un conteur, un musicien... et un espace qui rappelle l’histoire de la ville. On a proposé de créer un point d’information touristique pour renseigner les touristes pendant la saison estivale », se projette Jean-Mary Thomas. Pendant les Journées du patrimoine, il compte installer un barnum face à la tour pour expliquer son histoire et ce qu’il compte faire.