Tours : la SCPI Epargne Pierre acquiert deux magasins Jardiland

Les acquisitions continuent à un rythme élevé pour la SCPI Epargne Pierre : après avoir engagé 66 millions € au 3ème trimestre sur des actifs de bureaux et de commerces pour le compte de cette SCPI, la société de gestion Voisin (groupe Atland) annonce l'achat de deux magasins Jardiland situés dans l'agglomération de Tours.

Il s'agit d'unités importantes localisées dans des zones commerciales périphériques, respectivement Tours Nord et Joué-lès-Tours. Pour les deux actifs, la surface hors œuvre nette (SHON) atteint 19 000 m2, pour un foncier d'environ 54 000 m2. Le loyer global est supérieur à 750 000 €, ce qui sur ce type de signature locative permet une bonne sécurisation de la valorisation immobilière, tout en extériorisant un rendement acte en main attractif par rapport à des commerces de centre-ville loués à des petites enseignes.

Le vendeur est le groupe Fiminco, promoteur d'opérations immobilières dans les secteurs du commerce, du logement et de l'hôtellerie.

Avec une collecte nette de plus de 330 millions € sur les 9 premiers mois de l'année pour la SCPI Epargne Pierre, et des acquisitions d'un montant global de 172 millions € sur cette période, nul doute que la société de gestion Voisin va continuer pour les mois prochains sur la lancée de cette acquisition à Tours, parfaitement en ligne avec les objectifs de la SCPI : délivrer un rendement immobilier parmi les plus élevés du marché (DVM de 5,97% net de frais de gestion en 2018, plus de 160 points de base au-dessus de la moyenne du marché des SCPI) avec un positionnement sur des actifs de petite taille (montant moyen de 8 millions € pour les acquisitions de T3 2019) et une forte présence géographique régionale (plus de 70% du patrimoine de la SCPI Epargne Pierre est situé hors d'Île-de-France).