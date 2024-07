Tourisme immobilier : quel est ce phénomène qui rend fous les agents immobiliers ?

Les agents immobiliers tentent d'identifier rapidement les « touristes de l'immobilier ». (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Les touristes existent aussi dans l'immobilier. C'est le surnom donné à ces personnes qui vont visiter des biens pour le plaisir sans aucune intention de se positionner. « 70 % des Français regardent des annonces sans projet prédéfini à court terme, explique Maud Valentini, directrice des études d'opinion chez SeLoger. On monte à 80 % chez les 18-34 ans » . TF1 est donc parti à la rencontre de ces adeptes du tourisme immobilier dans un reportage diffusé dans le journal de 20h .

Mélissa, une mère de deux enfants, regarde quotidiennement les petites annonces concernant les biens à vendre autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Elle vient pourtant de faire construire sa maison et n'a donc pas la capacité financière pour un nouveau projet. Si elle se contente des annonces en ligne et des visites virtuelles, d'autres vont plus loin et visitent les biens. « Au début, ma femme trouvait ça un peu bizarre, mais maintenant, elle m'accompagne. Parfois, on s'amuse à imaginer comment on pourrait aménager les lieux si c'était pour nous » , explique un de ces touristes immobiliers à la chaîne.

« La pornographie de l'immobilier »

Cette pratique, presque une addiction pour certains, s'est développée pendant le confinement. Aux États-Unis, elle porte un nom encore plus révélateur : « real estate porn » , « la pornographie de l'immobilier » . Le gérant d'une agence immobilière repère rapidement ces clients en raison de leurs projets incohérents : « Une fois sur Nantes, une autre fois sur La Baule. Une fois une maison, une autre fois un appartement. Une deuxième fois avec un budget de 500 000 euros et une troisième fois avec un budget d'un million » .

Pour ne pas perdre leur temps, les agences immobilières ont imaginé des parades. Certaines exigent un entretien préalable à la visite qui peut permettre de détecter ce type de profils. D'autres vont jusqu'à réclamer une attestation bancaire ou de courtier pour s'assurer que des démarches ont déjà été entreprises et qu'il y a une réelle capacité financière.