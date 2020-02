Starbucks lance son premier drive en France

Situé dans l'agglomération de Toulouse, le Starbucks drive a valeur de test pour la multinationale américaine.

Starbucks a ouvert son tout premier drive en France le 6 février, dans la zone commerciale de Labège, non loin de Toulouse (Haute-Garonne). Il s'agit du huitième salon de la marque à Toulouse et dans son agglomération. Pour la multinationale américaine, ce premier drive en France est un test, si l'expérience est concluante, d'autres pourraient se lancer en France. «La consommation mobile se développant davantage en France, cette nouvelle proposition de drive correspond aux attentes des consommateurs, notamment dans cette zone spécifique», indique Starbucks dans un communiqué.

Porté par les franchisés Stéphane Chicorp et Denis Jardin, le projet a permis le recrutement de 14 personnes en CDI. Le café ne propose pas uniquement un service de drive, il est également possible de s'y installer. Le salon s'étend sur une surface de 250m2, comprenant un rez-de-chaussée, un étage, une terrasse et un roof top, pour un total de 138 places assises. Pour célébrer l'ouverture de ce salon, Starbucks offrait aux 100 premiers clients un «tumbler», gobelet réutilisable. L'enseigne précise en outre qu'en ramenant son tumbler au moment de sa commande, le client bénéficie d'une réduction de 30 centimes.

Pour Laurent Chérubin, maire de la ville de Labège, cette implantation s'inscrit dans le projet de faire de cette zone «un quartier de l'innovation». «Cette zone économique de Labège est en pleine mutation pour l'arrivée du métro», prévue pour 2025 ou 2026. En outre, près de «16.800 salariés travaillent dans ce quartier», ajoute le maire.

Contacté par le Figaro, Starbucks ne souhaite pas communiquer les premiers résultats de ce nouveau point de vente, estimant qu'il est «trop tôt».