Somptueuse villa avec vue panoramique cherche nouveau propriétaire

Un site incroyable, les pieds dans l’eau à Théoule-sur-Mer, une architecture moderniste des années 20 et une belle histoire avec de grands noms. C’est ce qu’offre cette villa en échange de 16 millions d’euros.

Lorsque l’on dispose d’un site aussi somptueux, l’architecture doit s’effacer, se rendre discrète pour en tirer le meilleur. C’est sans doute ce que s’est dit l’architecte américain Barry Dierks lorsqu’il a construit, en 1926, cette villa sur le rocher de l’Estérel. Baptisée «Le Trident» (sans doute en référence à l’attribut du dieu de la mer, Neptune ou Poséidon), la demeure est implantée en position dominante sur un terrain isolé de 6000 m², sur une petite presqu’île de la pointe de l’Esquillon. En plus de l’incroyable vue mer panoramique de Saint-Raphaël à Cannes, l’endroit dispose d’une crique et d’une plage privées.

Preuve du soin que l’architecte a apporté à cette réalisation, c’est sa première création mais c’est surtout la maison qu’il construit pour lui-même et pour celui qui sera le compagnon d’une vie, le banquier Eric Sawyer, un Britannique travaillant en France, qu’il a connu alors qu’il venait parfaire sa formation américaine dans l’Hexagone. Par la suite, Le Trident deviendra tout à la fois l’atelier et la carte de visite de Barry Dierks, tout en venant un point de passage obligé pour bon nombre de célébrités et de grandes fortunes de l’époque issues de la haute société anglo-américaine.

Picasso et la duchesse de Windsor

Ce morceau d’architecture et d’histoire est actuellement proposé à la vente, notamment par le réseau Michaël Zingraf pour la somme de 15,95 millions d’euros. La villa qui a vu passer notamment Picasso, Somerset Maugham , le duc et la duchesse de Windsor ou encore le dramaturge Noël Coward a eu droit récemment à une remise en beauté signée par le cabinet 4a Architectes de Stuttgart. La rénovation s’est attachée à conserver le patrimoine de Dierks en ne touchant pas ou très peu à l’extérieur tout en apportant une atmosphère plus contemporaine à l’intérieur.

On retrouve ainsi cette «architecture blanche» qui fait la part belle à la luminosité et à la simplicité. Des cloisons ont été supprimées à l'intérieur, au rez-de-chaussée comme à l’étage pour créer des espaces baignés de lumière, sans aucun obstacle, avec une circulation plus fluide que par le passé. De longues fenêtres, des meubles blancs, un parquet en chêne massif vernissé blanc et des éléments en verre confèrent aux pièces une atmosphère lumineuse et calme.

Développant près de 300 m² habitables, la villa dispose de 6 chambres et d’une piscine extérieure. Depuis sa rénovation, elle s’est agrémentée d’une cheminée suspendue, pour les soirées d’hiver, et de menuiseries sur mesure conçues tels des cubes indépendants lambrissés de teck. Une référence à peine voilée aux coques de bateaux et donc à la mer que célèbre la villa Le Trident. Et pour faciliter la vie des maîtres des lieux, la demeure se dote désormais d’un peu de domotique avec un tableau de commande centralisé permettant de gérer les stores et la température. Ce qui est loin d’être un gadget dans ce secteur.