«Si quelqu’un veut de ce château, on l’offre»: découragés, les propriétaires jettent l’éponge

Les normes de sécurité auront eu raison de l’enthousiasme et de la patience des propriétaires du château en ruine de Lagarde, dans l’Ariège. Ils recherchent désormais un repreneur.

Il y a quelques semaines, un milliardaire américain donnait à une association caritative son château valant plus de 30 millions car il ne parvenait pas à le vendre . Le cas du château de Lagarde, en Ariège (09), est bien différent même si ses propriétaires comptent bien le céder gratuitement. Il faut dire que dans le premier cas, il s’agit d’une très luxueuse demeure récente située aux États-Unis, alors que dans le second, les lieux sont certes chargés d’histoire mais totalement en ruine depuis bien longtemps.

La bâtisse avait changé de main en 2012 quand sa propriétaire a fait don de cet édifice classé monument historique à Francis Tisseyre et sa famille , comme le rapporte La Dépêche du Midi . Peu avant son décès, elle les avait chargés de faire renaître des lieux qui, au temps de leur splendeur, s’étaient attiré le surnom de «petit Versailles des Pyrénées», au vu du charme de l’architecture baroque du 17e siècle et de la magnificence des jardins. Hélas, la Révolution française était passée par là, avec son lot de pillages et de destruction avant la mise en vente de bon nombre de pierres, laissant place à plus de deux siècles d’abandon.

Travaux d’urgence

Francis Tisseyre, aujourd’hui septuagénaire, avait pourtant pris sa mission au sérieux, à la tête d’une association baptisée Per lé Castel, dont la mission était de faire vivre les lieux et de les réhabiliter à terme. Comme en atteste son site Internet, les animations et activités ne manquaient pas, à défaut de gros moyens financiers. Mais c’est la mort dans l’âme que l’association a annoncé que les ruines du château ne seraient pas accessibles cet été et que 2 ou 3 événements seulement se tiendront cet été au lieu de la vingtaine habituellement programmée. En cause, l’interdiction administrative d’accéder à la partie haute du château qui intervient après des signalements par les services de l’État des travaux d’urgence à réaliser pour maintenir l’ouverture au public.

«Si quelqu’un veut ce château, on l’offre, confie Francis Tisseyre à La Dépêche. Mais personne n’en veut, ni la communauté de communes, ni le département parce que c’est impossible de faire autant de travaux pour le rendre accessible. » À croire celui qui a transmis le château à son fils, il faudrait engager « des millions d’euros » pour mener à bien l’accessibilité et la restauration des lieux. « Le chantier de restauration coûterait deux fois plus cher que celui de Notre-Dame de Paris …», a-t-il même confié à Ouest-France . Les services de l’État tenteraient actuellement de trouver une solution afin de permettre aux habitants de la région comme aux touristes de continuer à profiter de ce site exceptionnel en toute sécurité.