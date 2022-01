SCPI : doit-on miser sur cet investissement en 2022 ?

(Crédits photo : Unsplash - Chris Barbalis )

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier prouvent cette année encore leur résilience face aux crises. Déjà en 2020, année impactée par tous les événements sanitaires, les SCPI ont rapporté 4,18% de rendement selon l'Aspim. Un taux de rendement largement supérieur aux placements d'épargne “classiques”. Pour 2021, même phénomène : les chiffres annoncés varient entre 4,30% et 4,40%, soit aussi bien qu'avant la crise sanitaire. Alors, doit-on miser sur les SCPI en 2022 ?

Rappel : le fonctionnement des SCPI

Même si les SCPI existent depuis une soixantaine d'années, ce n'est qu'au cours de la dernière décennie qu'elles ont explosé auprès du grand public. Et si aujourd'hui tout le monde a déjà entendu parler des SCPI, nombreux sont ceux qui ne savent pas vraiment comment elles fonctionnent. Il existe différents types de Sociétés Civiles de Placement Immobilier : rendement, plus-value, fiscale… et toutes permettent aux particuliers d'avoir du patrimoine immobilier, sans avoir à se soucier de la gestion.

Ce placement permet aujourd'hui de répondre à de multiples objectifs patrimoniaux comme la préparation de la retraite, la constitution de revenus complémentaires, la création d'une épargne de précaution, ou tout simplement la diversification du patrimoine.

En souscrivant à une SCPI, vous achetez des parts de société d'immeubles de bureaux, de commerces ou encore des immeubles d'habitation. Vous investissez donc dans l'immobilier locatif. La SCPI, détentrice du patrimoine immobilier, reverse alors aux investisseurs (vous) les loyers perçus à hauteur du nombre de parts investies. Le risque locatif est donc mieux maîtrisé, car il est « dilué » et mutualisé sur un grand nombre de locataires, ce qui offre une forte stabilité de résultat.

Il est important de noter que toutes les étapes inhérentes aux démarches administratives sont régies par une société de gestion, ce qui est un des autres gros avantages des SCPI. Son accessibilité est également un atout non-négligeable. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce placement n'est pas (plus) réservé aux plus fortunés. Le ticket d'entrée reste relativement accessible, à partir de quelques centaines d'euros seulement.

En résumé, les SCPI présentent de multiples forces. Qu'il s'agisse de la gestion (encadrement par des experts du marché immobilier), de la stabilité des locataires (enseignes alimentaires, entreprises technologiques, sièges sociaux de multinationales…), ou encore de la constitution du report à nouveau (réserve financière en cas d'imprévu permettant le maintien d'un rendement solide), tous les feux sont au vert, et les chiffres en cette période de crise nous le prouvent !

Doit-on encore miser sur les SCPI en 2022 ?

Plutôt, oui ! Mais…

En tout cas, l'année 2021 s'achève sur de bonnes notes. Après un taux de rendement moyen de 4,24% au premier trimestre, 4,34% au second et 4,36% au troisième trimestre 2021, le rendement moyen de l'année devrait être largement supérieur à celui de l'année dernière. Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, c'est plus de 5 milliards d'euros de collecte. Certaines SCPI, comme les SCPI spécialisées dans la logistique ou labellisées ISR, ont même surperformé avec des taux de rendement respectifs à 5,35% et 4,92% au troisième trimestre.

Sans compter qu'à partir du 1er janvier 2022, l'Aspim, Association française des Sociétés de Placement Immobilier, a prévu des changements dans les moyens de communication des SCPI pour davantage faciliter la compréhension des épargnants et des investisseurs. Ainsi, le vocabulaire sera simplifié, et les acteurs du secteur seront tenus d'être totalement transparents en ce qui concerne les frais supportés par le souscripteur. Une nouvelle méthode de calcul de rendement devrait également être adoptée et pourrait influencer positivement la performance. De quoi faire grandir encore plus l'attrait des Français pour le placement.

Peu impactée par les effets de la pandémie, la pierre-papier tient donc de belles promesses ! En comptant sur la dynamique de croissance et reprise économique en cours et à venir, tout laisse croire que 2022 sera un excellent millésime, d'autant plus que l'épargne Covid ne cesse elle aussi de grandir.

Et pour ceux qui craignaient les SCPI de rendement composées de bureaux, elles gardent toujours leur longueur d'avance. Les sociétés de gestion continuent d'ailleurs de miser dessus : 54% de leurs achats en sont constitués.

Les SCPI permettent aux Français de bénéficier d'un investissement stable, sécurisé, diversifié, mais surtout rentable. Dans le cadre d'une hypothèse pessimiste, les SCPI les plus impactées offriront en tout temps davantage de rendement qu'un livret A ou une assurance-vie.

Malgré cela, veillez à bien choisir la bonne ! Il existe de très nombreuses maisons de gestion, et de très nombreuses SCPI qui ne rapportent pas toutes le même rendement. Comme le relate Alireza Gorzin, président de BFG CAPITAL, les politiques d'investissement des SCPI ont énormément changé ces dernières années afin de se niveler à un marché devenu très, voire peut-être trop compétitif. Des lors, une recherche de rendement semble être devenu le fer de lance de nombreuses maisons afin de satisfaire une clientèle pas toujours avertie, dont le quasi seul jugement et prise de décision se fait trop souvent sur le simple argument du rendement. Il convient de savoir disséquer toutes les SCPI afin d'en connaitre les entrailles, et donc ainsi permettre à ses clients d'investir informé.

Maintenant que les SCPI ont prouvé leur résilience et ainsi gagné l'intérêt des Français, l'enjeu en 2022 réside dans la méthodologie de choix. En effet, un classement trouvé sur internet ne vous apportera pas toute la vision nécessaire pour faire le bon investissement. Quant aux banques, généralement juges et parties, peuvent manquer d'objectivité dans leurs recommandations. Pour ne pas vous tromper, et bénéficier de conseils directs, rien ne vaut le contact avec un professionnel indépendant du secteur. Surtout quand on sait que tout investissement comporte des risques et nécessite un engagement sérieux.

Achevé de rédiger le 22 décembre 2021 par Amélie Yem, Chargée d'affaires en développement chez BFG Capital