Quelles sont les villes les plus touchées par la baisse des prix de l'immobilier ?

Les prix des appartements ont baissé en moyenne de 2,1 % sur un an dans les plus grandes villes de France. (Illustration) (Mastersenaiper / Pixabay)

Les prix de l’immobilier sont en baisse depuis un an. Cette tendance globale a pu être observée grâce au dernier baromètre de l’estimateur immobilier Meilleurs Agents et du portail Se Loger au 1er août 2024, rapporte Capital .

Des baisses significatives

Dans les 50 plus grandes villes de France, les prix des appartements et maisons ont en effet diminué au cours des douze derniers mois. Les prix des appartements ont baissé de 2,1 % en moyenne avec un prix au mètre carré s'établissant à 3 835 euros. Pour les maisons, la baisse est minime : 0,3 % sur un an avec une moyenne de 2 473 euros le mètre carré.

Certaines villes enregistrent des baisses significatives. Il s’agit principalement des communes ou le mètre carré est le plus élevé. Dans le détail, Nantes connaît la plus forte chute pour les appartements avec une baisse de 9 % (3 395 euros le mètre carré). Nîmes suit avec une baisse de 7,7 %, puis Mérignac avec 6,6 % et Bordeaux et Paris avec 5,7 %.

Une situation variable pour les maisons

Néanmoins, ces baisses ne suffisent pas à stimuler les achats. « Tout est question de pouvoir d’achat, les prix n’ont pas suffisamment baissé, tout comme les taux des crédits immobiliers » , détaille Meilleurs Agents. La baisse des prix aurait même ralenti depuis le début de l'année 2024. À Bordeaux et Paris par exemple, ces derniers ont diminué respectivement de 2,6 % et 1,4 % depuis janvier.

Pour les maisons, la situation varie. Avignon a connu une baisse notable de 15,4 %, le mètre carré atteignant 2 285 euros. Metz suit avec une baisse de 10,8 % à 2 137 euros le mètre carré. Une dizaine de villes enregistrent ainsi des baisses supérieures à 5 % sur un an. À l'inverse, les prix des maisons à Toulon, Nîmes et Rouen n'ont presque pas changé. Pau, Tourcoing et Roubaix ont pour leur part vu le prix des maisons augmenter de plus de 5 % au cours de l'année écoulée.