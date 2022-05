Pouvoir d'achat : 490€ manquent en moyenne par mois pour vivre convenablement

Tel est le résultat d'une enquête sur les stratégies de dépense des Français, relayée par BFM Business .

(illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Face à la hausse des prix, la population se serre la ceinture même sur les dépenses essentielles, indique la dernière vague d'une étude CSA Research et Cofidis, diffusée jeudi 12 mai. Selon cette enquête sur les stratégies financières des Français, les personnes interrogées estiment manquer de 490€ par mois en moyenne pour vivre convenablement. Ce montant est en augmentation de 23€ par rapport à la dernière édition du baromètre, en date de septembre 2021.

Selon cette enquête, la très grande majorité des consommateurs (81%) envisage de réduire leurs dépenses, essentielles ou pas et 69% envisagent de changer leurs habitudes de consommation.

Côté gouvernement, le projet de loi de finances rectificative destiné à adopter un paquet de mesures de soutien au pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des ministres à l'issue des élections législatives des 12 et 19 juin, a annoncé le porte-parole du gouvernement, mercredi 11 mai. "Ce texte est déjà travaillé, préparé et sera présenté dans la foulée des élections législatives pour être adopté très rapidement", a déclaré Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Il a ainsi démenti des informations de presse sur une possible présentation avant le scrutin, qui aurait permis à la majorité d'occuper le terrain social durant la campagne avec ce texte.

Ce paquet de mesures comprendra une prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité jusqu'à la fin 2022 ainsi qu'un "dispositif pérenne et mieux ciblé" que la remise de 18 centimes sur les prix du carburant, a-t-il détaillé.