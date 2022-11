Pour les SCPI d’Atland Voisin, les prévisions de distribution de l’année 2022 se précisent

La société de gestion Atland Voisin a récemment publié les bulletins d’information de ses 3 SCPI de rendement au titre du 3ème trimestre 2022 : Epargne Pierre, la « SCPI des métropoles régionales » labellisée ISR à la tête d’une capitalisation de 2,1 milliards €, Immo Placement, la SCPI régionale historique du groupe avec plus de 50 ans d’existence, et Foncière Rémusat, la SCPI d’Atland Voisin spécialisée sur les actifs de commerces. Les prévisions de distribution de l’année 2022 s’affinent sur ces véhicules et la société de gestion précise qu’elles seront en ligne avec les estimations précédemment communiquées, voire légèrement meilleures que ce qui était anticipé.

Épargne Pierre : une SCPI labellisée ISR « qui concilie performance et responsabilité »

La SCPI Épargne Pierre devrait cette année encore largement surperformer les fonds de sa catégorie (véhicules labellisés ISR avec une capitalisation supérieure à 2 milliards €). En effet, en dépit du contexte macro-économique actuel particulièrement incertain, la société de gestion Atland Voisin anticipe un dividende annuel prévisionnel par part (non garanti) dans une fourchette de 10,75€ à 10,98€ pour sa SCPI phare. Cela correspondrait à un taux de distribution compris entre 5,17% et 5,28% . A titre de comparaison, la moyenne des SCPI du marché a extériorisé un taux de distribution de 4,45% en 2021 et de 2,1% au 1er semestre 2022 -soit 4,2% en rythme annuel-.

Selon Atland Voisin, les bonnes perspectives de la SCPI Epargne Pierre « sont notamment la traduction du fort degré d’occupation financier de son patrimoine (celui-ci s’établit à 95,58% au 30 septembre 2022) ainsi que de sa stratégie d’investissement qui lui permet d’afficher un f ort niveau de mutualisation et de diversification. »

Au 3ème trimestre, la SCPI Epargne Pierre a engagé un montant proche de 23 millions € sur 3 actifs (à Tours, Valence, et Vannes), à la fois sur le secteur des bureaux et celui des commerces. Au global, les investissements immobiliers de cette SCPI ont totalisé plus de 350 millions € sur les 9 premiers mois de l’année, et plus de 200 millions € devraient être actés au 4ème trimestre.

Atland Voisin mentionne cependant dans sa communication trimestrielle « des signaux préoccupants à l’échelle nationale et européenne » incitant à une certaine prudence. La société de gestion tient à préciser que « le renchérissement des conditions de financement n’a pas eu d’impact sur la SCPI Epargne Pierre qui a décidé de ne plus recourir à l’endettement compte tenu de la hausse des taux d’intérêt. Au 30 septembre l’endettement bancaire [du véhicule] s'établit à 13,5% de la capitalisation, avec des taux fixes ou taux variables couverts qui ne l’exposent pas au risque de hausse des taux. »

La SCPI Immo Placement confirme une trajectoire favorable en 2022

La SCPI Immo Placement , véhicule à capital fixe spécialisé sur l ’immobilier de bureau régional , devrait enregistrer en 2022 une nouvelle progression de ses résultats, avec un dividende prévisionnel (non garanti) entre 48,30€ et 48,80€ par part (contre 48€ en 2020 et 48,24€ en 2021). Le taux de distribution 2022 se situerait ainsi entre 5,43% et 5,48% , rapporté au prix de souscription de l’augmentation de capital de 15 millions € lancée le 4 juillet 2022 (890€ par part). Atland Voisin précise par ailleurs que cette enveloppe de 15 millions € devrait être souscrite à 100% au début du 4ème trimestre, ce qui entraînera selon toute probabilité une majoration de 30% du volume de l’augmentation de capital à 20 millions €, conformément aux dispositions réglementaires prévues.

La SCPI Foncière Rémusat parachève son rétablissement post-Covid

Foncière Rémusat avait particulièrement souffert en 2020 et 2021 des conséquences du Covid, étant exposée sur le segment de l’immobilier commercial , l’un des plus touchés par les restrictions sanitaires liées à la pandémie. Son dividende était ainsi passé de 55,08€ en 2019 à 45,6€ en 2020 (soit une chute de 17%), pour rebondir ensuite à 50,28€ en 2021.

En 2022, une bonne nouvelle attend les associés de cette SCPI : Atland Voisin revoit à la hausse ses estimations de distribution (non garantie) dans une fourchette de 54,50€ à 55,10€, ce qui serait un niveau quasiment équivalent à celui de 2019, et une hausse de 8 à 9% par rapport à 2021. Le taux de distribution implicite de Foncière Rémusat s’établirait ainsi entre 5,71% et 5,78% en 2022 , contre seulement 4,85% en 2021 et 4,40% en 2020. Un rétablissement tout à fait remarquable qui démontre la grande résilience du parc immobilier commercial détenu par cette SCPI.