PME : un plan de relance de 3 milliards d'euros

Le ministre de l'Economie Bruno le Maire a annoncé la création d'un plan de relance de l'économie doté de plus de 100 milliards d'euros. Les PME et les TPE bénéficieront d'une aide de 3 milliards d'euros afin de leur « permettre de se développer » selon les déclarations du ministre.

iStock-PeopleImages

3 milliards d'euros en faveur des entreprises et des PME

Retrouver le niveau d'avant-crise

La relance de l'économie française est sans nul doute le sujet de préoccupation majeure du gouvernement au côté de la santé. Les effets de la crise du covid-19 sont déjà en train de se faire ressentir dans tous les secteurs d'activité et les perspectives ne sont guère encourageantes pour les mois et les années à venir. Afin d'endiguer la crise autant que possible, le ministre de l'Economie Bruno le Maire a présenté un vaste plan de relance le 25 août dernier, pour un budget de plus de 100 milliards d'euros. Sur cette enveloppe, 30 milliards d'euros seront destinés à soutenir la transition écologique de l'économie française via trois secteurs majeurs : la rénovation énergétique, l'énergie et les transports. Mais le ministre de l'Économie a par ailleurs insisté sur la nécessité d'accompagner les entreprises de toute taille -- des grands groupes jusqu'aux PME et TPE -- pour leur « permettre de se développer ». C'est dans cette optique qu'un budget de 3 milliards d'euros a été mis sur la table, car pour Bruno le Maire « beaucoup de PME étaient en bonne santé financière avant la crise », aussi l'un des objectifs du plan est de leur permettre de bénéficier de ressources suffisantes pour « rembourser leurs prêts ». Différents mécanismes d'aide et de soutien sont ainsi prévus, tels que des prêts participatifs et des obligations. Le but est de donner la possibilité aux entreprises de renforcer leurs fonds propres afin d'apurer leurs dettes et d'investir dans leur développement commercial.Pour le ministre de l'Économie, ce plan qui « bénéficiera à tous les Français » a pour finalité de permettre aux entreprises de retrouver leur niveau d'activité d'avant-crise, d'ici une à deux années seulement : « nous nous sommes endettés pour protéger nos entreprises, les salariés et les Français. Nous serons à 120 % de dette publique d'ici fin 2020. Cette dette sera remboursée par la croissance et par la bonne tenue des finances publiques. Mais surtout pas par une augmentation des impôts ». Au sortir du confinement, lors de la deuxième moitié du mois de mai 2020, plusieurs PGE -- prêt garanti par l'État -- avaient été octroyés à de grandes entreprises hexagonales telles que Renault (plus de 7 milliards d'euros) ou encore la SNCF pour n'en citer que deux. Le ministre de l'Économie démontre avec cette annonce que les PME et les TPE sont également au centre des préoccupations de l'exécutif. Avec ce plan de relance de 100 milliards d'euros, dont 3 milliards affectés aux entreprises et aux PME en particulier, le gouvernement compte bien redresser rapidement la barre et remettre la France sur de bons rails.