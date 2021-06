Placements : la liste des sites frauduleux

Les escroqueries financières sur Internet sont de plus en plus nombreuses. (© DR)

Avec la crise sanitaire, les tentatives d'escroquerie aux placements financiers ont connu une véritable recrudescence. Une solution pour y échapper : consulter les listes noires des autorités recensant les sites frauduleux. Les conseils du Revenu pour agir au moindre doute.

Les arnaques financières ont proliféré en même temps que le coronavirus.

Après la mode des escroqueries aux placements dans les cheptels bovins ou dans les diamants d'investissement, en 2021, c'est désormais l'heure des (fausses) cagnottes, des (faux) investissements dans les parkings d'aéroports européens ou dans les Ehpad sans parler des livrets d'épargne frauduleux qui ont fleuri sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.).

Des escroqueries à 40.000 euros en moyenne !

L'imagination des escrocs n'a pas de limite, surtout pour utiliser les ressorts psychologiques qui font mouche. «Le mot «livret» donne ainsi un faux sentiment de sécurité», cite en exemple Claire Castanet, coordinatrice du pôle commun qui regroupe les deux gendarmes financiers français (l'AMF* et l'ACPR**), lors de la présentation du rapport annuel 2020.

Et plus c'est gros, plus ça marche ! Les deux autorités alertent particulièrement sur l'usurpation d'identité de vrais conseillers en patrimoine (qui va jusqu'au clonage de vrais sites internet autorisés !) et sur la redoutable utilisation du téléphone pour vendre de (faux) placements en manipulant et abusant même des investisseurs avisés. Et pas sur des petits montants : selon l'AMF, le préjudice moyen des escroqueries s'élève à 40.000 euros.

