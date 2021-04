Placements : comment anticiper un retour de l'inflation ?

Le contexte sanitaire a favorisé le retour de l'inflation. (© Shutterstock/Romolo/Tavani)

La remontée actuelle des prix devrait être transitoire. Plusieurs solutions existent pour protéger votre épargne dans cet environnement.

Cela faisait bien longtemps que les marchés n'avaient pas été aussi stressés par l'inflation. À l'origine de la récente remontée des taux obligataires, la belle endormie se réveille. La hausse de l'indice des prix à la consommation a accéléré aux États-Unis de 1,3% (en glissement annuel) en décembre à 2,6% en mars.

En zone euro, l'inflation a bondi à 1,3% en mars, contre -0,3% en décembre. «Nous observons une remontée de l'inflation un peu partout dans le monde, avec des pics dans les pays émergents subissant une dépréciation de leur monnaie (Brésil, Turquie...)», constate Jean-Louis Mourier, économiste chez Aurel BGC.

Une remontée exacerbée par des pénuries de matériaux

Cette évolution reflète de puissants effets de base. Arrêt de l'économie mondiale, confinements : début 2020, les restrictions sanitaires ont paralysé la demande de services et de certains biens manufacturés (vêtements, automobiles...), faisant pression sur les prix. L'inflation a reflué largement sous 1% aux États-Unis entre avril et juin, et même en territoire négatif entre août et décembre dans la zone euro.

L'effondrement de la production industrielle a entraîné les prix des matières premières, tels le cuivre et l'aluminium, sans compter le pétrole, dont le cours est brièvement tombé sous 0 dollar ! Depuis, la réouverture des économies post-première vague a fait