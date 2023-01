PERIAL Asset Management communique les Taux de distribution 2022 de ses SCPI et SCI

La société de gestion indépendante Perial AM est une des premières à communiquer sur les performances 2022 de ses SCPI et SCI. Les chiffres sont globalement bons, voire très bons pour la SCPI PFO. Les chiffres prévisionnels pour 2023 ont également été annoncés, laissant augurer des performances relativement stables cette année encore. Perial AM précise que « l’année 2022 a été particulièrement dynamique sur le plan de la gestion des fonds ». La collecte n’est pas en reste, avec une levée globale de capitaux auprès des épargnants de près de 800 millions € sur l’exercice 2022.

Un taux de distribution 2022 largement au-dessus du prévisionnel pour la SCPI PFO

Les chiffres sont tombés pour 2022 , Perial AM étant l’un des premiers à communiquer pour l’ensemble de ses SCPI ( PF Grand Paris , PFO et PFO2 ) et pour sa SCI Perial Euro Carbone .

Pour PF Grand Paris, le taux de distribution s’établit à 4,32% , en très léger retrait par rapport à 2021 ( 4,42% ) mais un peu au-dessus de la borne haute annoncée en octobre dernier (fourchette de distribution prévisionnelle [ 4,15%-4,30% ]).

Pour la SCPI PFO2, le vaisseau amiral de Perial AM disposant d’une capitalisation de plus de 2,8 milliards € , le chiffre communiqué est de 4,32% , là aussi un peu en deçà des 4,59% distribués en 2021 , et plus proche de la borne basse de la fourchette annoncée dans le dernier bulletin d’information trimestriel ([ 4,30%-4,55% ]).

La surprise vient en réalité de la SCPI PFO, assez largement investie sur les marchés européens ( 33,5% au 30/09/2022), qui émarge à 5,57% en 2022 et surperforme ainsi largement le chiffre de 2021 ( 4,79% ), et surtout qui se retrouve bien au-delà de la fourchette prévisionnelle affichée par le gérant à la fin du 3ème trimestre ([ 4,90%-5,15% ]).

La SCPI PF Hospitalité Europe enregistre pour sa part un honorable 4% en 2022 (contre 4,53% en 2021 ), un peu au-dessus du milieu de fourchette annoncé au T3 2022 ([ 3,50%-4,25% ]).

Quant à la SCI Perial Euro Carbone, une des premières SCI à avoir été labellisées ISR , elle affiche une performance de 4,17% pour la part A (assureurs) en 2022 , contre seulement 1,58% en 2021 pour son premier exercice complet.

« Les résultats 2022 des SCPI reflètent leurs gestions particulièrement dynamiques et la capacité de PERIAL AM à sourcer, acquérir et à gérer des immeubles de qualité, bien localisés et occupés par des locataires que nos équipes jugent solides », analyse la société de gestion dans son communiqué.

Perial AM communique également sur les prévisionnels 2023

Les fourchettes de distributions prévisionnelles 2023 ont été communiquées par la société de gestion pour l’ensemble de ses véhicules en même temps que les performances définitives de l’année 2022, ce qui n’est pas si fréquent dans l’univers des SCPI, en particulier à l’aube d’une année qui s’annonce plutôt incertaine sur les plans géopolitique et macroéconomique . Dans le détail, Perial AM communique sur :

Une fourchette de 4,10% à 4,40% pour la SCPI PF Grand Paris

[ 5,30% - 5,80% ] pour la SCPI PFO

[ 4,00% - 4,40% ] pour la SCPI PFO2

[ 4,00% - 4,60% ] pour la SCPI PF Hospitalité Europe

4% de performance prévisionnelle pour la SCI PERIAL Euro Carbone (part A - Assureurs).

« L’année 2022 a été particulièrement dynamique sur le plan de la gestion de nos fonds. Les immeubles dans lesquels investissent les SCPI et la SCI gérées par PERIAL AM sont des actifs tangibles, que nous sélectionnons avec soin. Cette diversification à la fois typologique (différents secteurs d’activités) et géographique (en France et en zone Euro) mutualise notamment le risque locatif . Cette stratégie de diversification sera poursuivie et amplifiée l’année prochaine. Par ailleurs, l’indexation des loyers sur les indices de référence constitue un bouclier efficace face à l’inflation. Nous visons donc également de bons niveaux de performances potentielles pour nos fonds en 2023 », résume Laurent Boissin, Directeur Général Adjoint de PERIAL Asset Management.

Une collecte de près de 800 millions € en 2022 sur l’ensemble des véhicules

« L’année 2022 a également été marquée par une collecte soutenue [ 800 millions € ]. Ce choix des épargnants qui font confiance aux SCPI gérées par PERIAL Asset Management s’explique à la fois par la qualité des patrimoines gérés par chacun des fonds et par le track record de PERIAL AM, société de gestion qui prouve depuis plus d’un demi-siècle sa capacité à traverser les cycles économiques et immobiliers... et par la qualité de nos stratégies de gestions » précise Perial dans son communiqué.

Cette collecte de 800 millions €, adossée à une stratégie habile de financement « maîtrisé » et négocié selon des termes favorables, a permis à la société de gestion d’engager un volume d’investissement de 1,35 milliard € l’année dernière, dans des conditions relutives pour la performance des fonds. Dans le détail, ce sont 28 immeubles qui ont rejoint le patrimoine des fonds sous gestion, localisés en France et en Europe. Symétriquement, Perial a procédé à environ 170 millions € d’arbitrages « dans le cadre d’une gestion dynamique et du renouvellement du patrimoine des fonds ». Ces cessions ont été négociées dans d’excellentes conditions financières puisqu’elles ont permis de générer 35 millions € de plus-values immobilières.

D’autre part, plus de 280 millions € de loyers ont été perçus sur l’ensemble du patrimoine, qui représente aujourd’hui une surface totale de 1.968.890 m² (dont 150.000 m² ont été reloués ou renégociés).

Un engagement ISR renforcé

« L’engagement ESG irrigue l'ensemble des stratégies de gestion de PERIAL Asset Management qui portent la conviction que les performances extra-financières participent aux performances potentielles actuelles et futures des fonds », rappelle Perial AM. Les SCPI PFO2 et PF Grand Paris, ainsi que la SCI PERIAL Euro Carbone, sont d’ores et déjà labellisées ISR , ce qui représente aujourd’hui 80% du patrimoine géré par la société de gestion. C’est donc au tour de la SCPI PFO de se soumettre à la labellisation au début de l’année 2023 . La thématique retenue par la société de gestion pour encadrer la démarche ESG de son dernier véhicule non encore labellisé ISR est celle de la résilience immobilière face au réchauffement climatique.

« L’ensemble de ces démarches illustre notre ambition de continuer à participer à la transformation de l'immobilier, pour le rendre plus performant et plus durable , et de réduire notre impact pour toutes et tous. La gestion dynamique menée par nos équipes, la double diversification du patrimoine des fonds que nous gérons, notre expertise éprouvée ainsi que notre exigeante prise en compte des critères ESG va nous permettre de continuer à améliorer la qualité des fonds de PERIAL Asset Management, afin de délivrer les meilleures performances possibles à tous nos clients, associés de nos fonds, partenaires commerciaux ou locataires des immeubles que nous gérons », conclut Eric Cosserat, Président Directeur Général de PERIAL Asset Management.