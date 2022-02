Péages : les astuces pour faire baisser la facture

De plus en plus d'automobilistes ont recours à des petits stratagèmes pour limiter les coûts de leurs trajets sur autoroute, alors que les tarifs moyens des péages ont augmenté de 2% au 1er février.

Si vous avez pris l'autoroute depuis le début du mois, vous avez peut-être remarqué que vos factures avaient gonflé. Et pour cause, les tarifs des péages ont augmenté en moyenne de 2% au 1er février, avec des différences en fonction des sociétés autoroutières et des tronçons. Une hausse qui s'ajoute à celles des prix de l'électricité et des carburants . Heureusement, il existe quelques astuces pour faire baisser la note.

» LIRE AUSSI - Les autoroutes sans barrière de péage arrivent en France

Principal stratagème - légal - que les automobilistes peuvent utiliser : fractionner leur parcours. Concrètement, plutôt que de faire son trajet en une traite, il s'agit de prendre une sortie en milieu de parcours avant de reprendre immédiatement l'autoroute. L'astuce peut permettre d'économiser quelques euros. Les trajets courts sur autoroute étant moins onéreux, les multiplier peut s'avérer plus rentable qu'un long parcours.

Par exemple, en 2021, un trajet Paris-Lille classique en voiture coûtait 16,90 euros, contre 13,90 euros en fractionnant le paiement en deux fois, indique le site autoroute-eco.fr , qui calcule les meilleures stratégies de fractionnement possible sur un itinéraire donné. Attention malgré tout à ce que ces détours ne vous fassent pas brûler trop de carburant, au risque sinon que cette petite combine ne soit plus guère profitable.

» LIRE AUSSI - Livret A, péages, facture d'électricité... Ce qui change en février 2022

Des abonnements télépéages dotés de remises

Si vous faites régulièrement le même trajet, par exemple pour aller au travail, le recours à un abonnement télépéage peut être avantageux. La plupart des sociétés d'autoroutes proposent en effet des offres ouvrant droit à des réductions allant jusqu'à 30% sur son trajet favori, s'il est réalisé un certain nombre de fois par mois (souvent au moins vingt fois).

» LIRE AUSSI - Autoroutes: comment bénéficier des réductions de 30%

Par ailleurs, il peut être intéressant d'éviter purement et simplement certains péages, dont les prix peuvent être exorbitants, en préférant le réseau secondaire sur ces tronçons. Le site autoroutes.fr recense les tarifs des autoroutes hexagonales, via une carte interactive.

Enfin, pour faire des économies sur l'autoroute, il existe d'autres «trucs», comme ralentir légèrement sa vitesse pour faire des économies de carburant, ou préférer sortir pour faire le plein. L'essence coûte en effet plus cher sur l'autoroute, avec des écarts pouvant atteindre parfois dix à quinze centimes.