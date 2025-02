« Nous sommes écœurés » : ils attendent depuis cinq ans la livraison de leur logement neuf

Les futurs propriétaires d'une résidence de Haute-Saône sont dans l'impasse, le chantier accusant plusieurs années de retard. (illustration) (SATYAPREM / PIXABAY)

Les copropriétaires de la résidence « Les Amandiers », à Héricourt (Haute-Saône), sont à bout. Ils attendent depuis cinq ans la livraison de leur logement neuf, initialement prévue en 2020 ou 2021, rapporte L'Est Républicain . Les acquéreurs se retrouvent dans des situations financières compliquées et craignent également des malfaçons dans les appartements.

« C'est la double peine »

« C'était un beau projet en centre-ville, avec des bâtiments modernes, des commodités, pas loin du marché » , confie à France 3 Bourgogne le fils d'un couple qui a signé pour un logement dans la résidence. Alors qu'ils ont versé 90 % de la somme réclamée par le promoteur Anthéus Promotion, ils n'ont toujours pas accès à leur bien. Les travaux n'avancent pas.

« Elle n’a toujours pas les clés et rembourse un prêt en payant un loyer. C’est la double peine » , s'agace le père d'une autre acheteuse auprès de L'Est Républicain . Comme elle, certains propriétaires ont dû relouer après avoir vendu leur maison. « Au début, on était très en colère. Maintenant, c'est plus du dépit. [...] On ne sait même pas si on va l'avoir cet appart » , déplore un client.

Le promoteur se défend

En 2022, plusieurs propriétaires ont déposé plainte et un expert a été mandaté pour constater l'avancée du chantier. Au 12 février dernier, il manquait encore de nombreux éléments comme des terrasses, de la peinture, des ascenseurs ou des interphones.

De son côté, le promoteur promet une livraison de la résidence le mois prochain. Son directeur pointe une « crise immobilière inédite » , la défection de nombreuses entreprises sous-traitantes et « l'absence de règlement des appels de fonds depuis plusieurs années » de la part de certains clients.