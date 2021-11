Noël 2021 : les enseignes de jouets se veulent rassurantes sur les pénuries

Les distributeurs spécialisés assurent qu'il n'y aura bien des jouets à la fin de l'année.

La question agite les distributeurs. Y aura-t-il des jouets à Noël ? «Nous sommes plus que confiants, tout est en magasin», confie La Grande Récré. «Mi-novembre, nous serons livrés 3 à 5 fois par semaine, nos stocks sont assurés. S'il manque quelques références en fin d'année, cela tiendra plus au succès des produits qu'aux pénuries», complète l'enseigne spécialisée.

Même avis du côté de JouéClub : «Noël 2021, on le prépare depuis plus d'un an. D'habitude, nous passons commande 6 à 8 mois avant ; cette année c'était 10. Et les premiers signaux concernant les tensions logistiques sont apparus dès décembre 2020, on était donc au fait», explique le porte-parole de la coopérative Franck Mathais. Selon lui, la zone d'incertitude, qui se lève au fur et à mesure, concernerait davantage les dates de réception des marchandises que les pénuries.

JouéClub, qui a réalisé une étude du 18 au 24 octobre, table sur un afflux de clients dans les prochains jours : 74% des sondés souhaitent anticiper leurs achats de jouets dès novembre.

Autre point de crispation, les hausses de prix. Là aussi, La Grande Récré veut relativiser. Selon l'enseigne, l'inflation ne serait que «structurelle», c'est-à-dire qu'elle concernerait des jouets dont les prix n'ont pas progressé depuis 5 ou 6 ans.

Tacle de M.E. Leclerc

Invité sur CNews lundi 8 novembre, le président du comité stratégique chez E. Leclerc Michel-Edouard Leclerc a croisé le fer avec ces enseignes spécialistes du jouet : «Il y a [eu en magasin les 5 et 6 novembre] un réflexe d'anticipation non pas de ce que va dire Emmanuel Macron [dont l'allocution est prévue mardi 9 novembre] mais avec un certain nombre de directeurs de sociétés qui font valoir que peut-être il n'y aurait pas assez de jouets à Noël, qu'avec la désorganisation des transports il valait mieux acheter tout de suite». Faire peur aux parents, grands-parents, oncles, tantes... leur permettrait donc d'assurer leurs ventes.

Il n'en est rien pour Franck Mathais, qui scande que JouéClub est rassurant depuis le début de la saison (le marché réalise 60% de son chiffre d'affaires entre fin octobre et fin décembre). «La situation tendue chez certaines enseignes résulte d'un manque d'anticipation dans leurs approvisionnements. C'est de bonne guerre de clamer que certains ont alerté trop tôt mais la réalité des stocks est rassurante dans les magasins de jouets, ce que nos clients constatent chaque jour». La saison s'avère tout aussi capitale pour les hypermarchés, qui misent en novembre sur la venue des clients pour les jouets avec un détour par les rayons alimentaires et alcool en vue des fêtes. Contacté par Le Figaro, E. Leclerc n'a pas donné davantage de précisions.