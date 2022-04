MaPrimeRénov’ : majoration de l'aide de 1.000 euros, profitez-en !

1.000 euros de plus sur la MaPrimeRénov’ pour une chaudière dernière génération. (© Monica Ly)

À partir du 15 avril et jusqu'au 31 décembre, la prime pour la rénovation énergétique de votre logement augmente de 1.000 euros si vous installez un système de chauffage de dernière génération : pompe à chaleur air/eau, chaudière au bois ou biomasse... Tous les détails dans cet article.

Pour les dossiers déposés à compter du 15 avril et jusqu’au 31 décembre 2022, le plafond de certaines dépenses est revu à la hausse selon l’arrêté du 7 avril 2022.

À partir de cette date, et selon votre profil (ménages aux ressources très modestes, ménages aux ressources modestes et ménages aux ressources intermédiaires) le montant de la prime est augmenté de 1.000 euros pour l’achat d’une chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou biomasse , et pour l’achat d’une pompe à chaleur géothermique ou solarothermique ou d’une pompe à chaleur air/eau.

Par exemple pour une chaudière au bois le montant de la prime s’élève désormais à 11.000 euros, 9.000 euros ou 5.000 euros selon vos revenus au lieu des 10.000 euros, 8.000 euros et 4.000 euros accordés jusque-là.

Dépêchez-vous de monter votre dossier pour investir dans une chaudière à gaz à très haute performance énergétique. Le 31 décembre 2022 il sera trop tard pour profiter du coup de pouce de 1.200 euros ou 800 euros accordé aux ménages aux ressources très modestes ou modestes. À compter du 1er janvier 2023, cet équipement sortira du champ d’application de MaPrimeRénov’.

Prêt avance rénovation

Bon à savoir : il existe de nouveaux prêts destinés aux particuliers pour financer le reste à charge occasionné par les dépenses de rénovation