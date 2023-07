Madonna revend sa villa et empoche 4 millions de plus-values en 3 ans

Acquise auprès du chanteur The Weeknd pour 19,3 millions de dollars en 2021, cette demeure de Los Angeles vient d’être cédée pour 23 millions.

Même dans un marché immobilier difficile, certains vendeurs tirent leur épingle du jeu. C’est clairement le cas pour la chanteuse Madonna qui vient de vendre sa villa de Hidden Hills, une enclave dorée au nord de Los Angeles. Certes, comme tous les vendeurs actuellement, elle a dû réviser son prix à la baisse: après une mise en commercialisation l’an passé à 26 millions de dollars, la star s’est finalement «contentée» de 23 millions de dollars. Une belle performance si l’on se souvient que l’auteur de «Like a Virgin» avait racheté l’humble demeure du chanteur The Weeknd en avril 2021 pour 19,3 millions de dollars.

Au final, cela représente tout de même une plus-value de 20% (19,17% très précisément) pour à peine trois ans de détention. Selon le site TMZ qui a révélé l’information , l’acquéreur de cette propriété de 1160 m² est un magnat coréen de la cryptomonnaie du nom de Kim Hyoung-Nyon. Une transaction qui est rendue publique quelques jours après un sérieux incident de santé de la chanteuse. Victime d’une grave infection bactérienne, elle avait été retrouvée inconsciente à son domicile new-yorkais. Depuis, sa situation semble s’être améliorée.

Cave à vin high-tech

En 2021, Madonna qui dispose de propriétés à Londres, New York, Beverly Hills ou Lisbonne, avait jeté son dévolu sur cette élégante demeure des collines de Los Angeles, au nord de Malibu . Située dans une de ces communautés fermées (gated communities) appréciées des stars et des grands patrons, la propriété dispose de 7 chambres principales et d’une maison d’invités avec deux chambres supplémentaires. Outre son vaste terrain de près de 12.000 m², la propriété dispose de tous les services appréciés des millionnaires. Au programme: salle de cinéma, salle de sport, bureau, immense garage futuriste, cave à vin high-tech, piscine à débordement, spa ou encore une salle de musique... À l’extérieur, un terrain de sport et une grange en bois avec sa terrasse permettent de profiter au mieux de la douceur des soirées californiennes.