De plus en plus de personnes se lancent dans l’aventure des gîtes ou chambres d’hôtes. Caractéristiques, démarches… Voici diverses informations.

Location, comment créer un gîte ou une chambre d’hôtes ? / iStock-pilesasmiles

Gîte et chambre d’hôtes : quelles sont les différences ?

Les gîtes et chambres d’hôtes connaissent un succès croissant, notamment depuis la crise sanitaire. Mais quelles sont les différences entre ces deux types d’hébergements ? La chambre est une pièce meublée que des personnes louent pour une nuit ou plus. Le linge est fourni (draps, serviettes…) et le petit-déjeuner est également au programme. Des prestations complémentaires peuvent être proposées mais il faut se renseigner au préalable sur les conditions (détention d’une licence restaurant/boissons…). Quelques règles sont à respecter : l’hôte doit être présent pour l’accueil ; la chambre doit donner accès à des sanitaires ; l’hôte ne peut pas louer plus de cinq chambres et accueillir plus de 15 personnes en même temps. Le gîte, quant à lui, est une habitation meublée de tourisme. Il peut s’agir d’une maison, d’un appartement, d’un chalet ou encore d’un studio. Il est loué à la journée, à la semaine ou au mois. Le propriétaire n’est pas présent sur les lieux.

Locations touristiques et démarches administratives

On ne devient pas loueur de gîte ou chambre d’hôtes du jour au lendemain. Certaines démarches administratives sont obligatoires. Il faut, pour commencer, déposer une déclaration d’existence auprès du CFE - centre de formalités des entreprises - compétent. La création d’une chambre d’hôtes ou d’un gîte doit de plus être déclarée en mairie. Cette dernière pourra vous renseigner sur les démarches complémentaires à entreprendre (immatriculation au RCS…). Vous pouvez également entamer des démarches afin d’obtenir un label (Gîtes de France, par exemple). Cela offre de multiples avantages : crédibilité, fiscalité… Votre demande doit être faite auprès de l’organisme de votre choix. Ce dernier doit simplement être agréé par le Comité́ français d’accréditation (Cofrac). Notez que les chambres d’hôtes ne peuvent pas recevoir de labels. Quant aux conditions d’obtention, elles sont propres à chaque organisme.

Comment attirer les clients ?

Une location touristique a plus de chances d’attirer les clients si elle est bien située. Idéalement, une chambre comme un gîte doit se trouver dans une zone attractive, touristique. Il peut par exemple s’agir d’un petit village bien situé entre plusieurs grandes villes. La proximité des commerces, de monuments à visiter, de lieux de randonnées ou encore de parcs d’attractions est également un critère important. L’environnement global doit être pris en compte. La qualité de l’hébergement est essentielle : équipements, surface... C’est aussi le cas de l’accueil, bien entendu. Un petit panier de produits locaux en guise de cadeau de bienvenue, par exemple, fait toujours plaisir aux clients. Les prix, quant à eux, doivent être justes et justifiés. La réservation doit pouvoir se faire facilement. Un site Internet moderne et bien pensé avec un formulaire dédié attireront les clients. Des pages sur les réseaux sociaux sont aussi une bonne idée. Enfin, avant de vous lancer, n’hésitez pas à réaliser une étude de marché et à aller à la rencontre des acteurs locaux.