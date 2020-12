Location : à quelle surface peut prétendre un couple au Smic dans les grandes villes françaises ?

Un couple au Smic qui cherche une location doit se contenter de 25 m² à Paris (illustration). (Pixabay / mastersenaiper)

Les grandes villes françaises restent difficilement accessibles pour les ménages aux revenus modestes à la recherche d'une location. Dans la moitié d'entre elles, la surface moyenne accessible pour un couple au smic ne dépasse pas 57 m², selon une étude SeLoger. Pour bénéficier d'espace, il faut viser les villes moyennes.

Un couple au SMIC à la recherche d'une location ne peut pas espérer plus de 57 m² dans la moitié des 40 villes comptant plus de 100 000 habitants, selon une étude SeLoger relayée par Le Parisien. Dans onze villes de plus de 100 000 habitants, ce même couple devra même se contenter de 50 m².

A Paris, le couple de smicards peut obtenir un logement de 25 m² ou 23 m² pour un meublé. C'est un peu plus à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine ou à Montreuil en Seine-Saint-Denis (28 m²). On peut espérer 35 et 38 m² à Argenteuil (Val-d'Oise) et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Les villes moyennes plus accessibles

Les surfaces sont également réduites pour un couple au smic dans certaines villes de province comme Aix-en-Provence (42 m²), Nice (43 m²), Bordeaux (47 m²) et Lyon (48 m²). La tendance s'inverse à Saint-Etienne (86 m²), Brest (79 m²) ou à Mulhouse (76 m²).

Dans les zones très tendues, le couple au smic doit de plus faire face à la concurrence et passer par la sélection sur dossiers. Un obstacle de plus.