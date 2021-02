Les SCPI tirent leur épingle du jeu

Les sociétés civiles de placement immobilier ont elles souffert et souffrent-elles toujours de la crise sanitaire et économique que la France, comme d'autres pays, traverse à cause de la pandémie de COVID-19 ? Cela peut paraître surprenant mais elles s'en sortent plutôt bien.

Qu'est-ce qu'une SCPI ?

2020 : une bonne année pour les SCPI ?

Comment expliquer cette résistance face à la crise ?

Vous savez ce qui se cache derrière l'acronyme SCPI, mais savez-vous exactement de quoi il s'agit ? Une société civile de placement immobilier est une solution de placement qui entre dans la catégorie des OPC (Organismes de Placements Collectifs). Des fonds, apportés par des particuliers, y sont investis. De cette façon, ces derniers se constituent un patrimoine immobilier. En échange de leur investissement, les particuliers reçoivent des parts sociales qui ne sont pas cotées en Bourse. Le capital social des SCPI est de 760 000 euros minimums. Les biens pour lesquels les particuliers ont versé des fonds doivent être destinés à la location.En 2020 et en dépit de la crise, les SCPI ont affiché un rendement moyen supérieur à 4 % selon la plate-forme FranceSCPI. La collecte a connu une baisse de deux milliards d'euros en un an mais elle est proche des six milliards d'euros ce qui est plus que satisfaisant. Les SCPI dédiées au secteur de l'hôtellerie ont en revanche, et sans grande surprise, rencontré plus de difficultés que les autres (aucune collecte et même beaucoup de retraits). L'Observatoire des SCPI (Linxea) précise que ce rendement est « une estimation qui sera susceptible de varier légèrement à la hausse ou à la baisse lors de l'annonce exhaustive de l'ensemble des rendements des SCPI ». Les collectes ont été en majorité vers les SCPI de bureaux - 48 % -, un nombre presque similaire à celui enregistré en 2019 (49 %). Les SCPI des secteurs suivants - résidentiel, immobilier de santé et logistique - ont aussi rencontré un joli succès en 2020. Elles affichent des rendements supérieurs à 6 % et représentent 20 % de la collecte de l'année passée.La question que l'on peut se poser est la suivante : en période de crise, comment se fait-il que les SCPI n'aient pas plus souffert des conséquences de celle-ci ? Selon Linxea, c'est grâce au travail de gestion des SCPI. « Le critère scruté en particulier était le taux de récupération des loyers des SCPI vis-à-vis de leurs locataires. Même au plus fort de la crise, ce taux s'est avéré rassurant avec une moyenne de 78 % lors du second trimestre - même si l'impact n'a pas été le même pour tous les secteurs - avant de peu à peu revenir à la normale sur les derniers trimestres de 2020 » explique ainsi Pierre Garin. Le constat est donc presque général. En 2020, les SCPI ont tiré leur épingle du jeu et les rendements n'ont que peu baissé. « Nous avons tenu les promesses de rendement avec assez peu de baisse par rapport à 2019 » indique ainsi Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Cœur de Régions (Sogenial) affiche quant à elle un rendement identique à celui de 2019 soit 6,25 %.