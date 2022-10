Pour compenser la hausse de l'inflation, qui pourrait atteindre 6,8 % fin 2022, le gouvernement envisage de revaloriser les prestations sociales en 2023. Pensions retraite, RSA et allocations familiales seront notamment concernés par cette mesure.

Les prestations sociales vont augmenter en 2023 -iStock-Zinkevych

Pensions retraite : une nouvelle revalorisation évaluée à 0,8 %

Chaque année, la revalorisation des prestations sociales est basée sur l'inflation de l'année précédente. Selon le journal Les Échos, un ajustement anticipé est prévu dès début 2023, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Il concerne notamment les retraités. Après une première hausse de 1,1 % en janvier 2022, puis une seconde de 4 % en juillet, les pensions retraite vont connaître au 1er janvier 2023 une troisième augmentation, estimée à 0,8 %. Le taux exact reste à déterminer, en fonction d'un mode de calcul qui prend en compte l'indice moyen des prix entre les périodes novembre 2020/octobre 2021 et novembre 2021/octobre 2022. Une inflation plus faible en début de période va impacter le montant de la revalorisation, qui sera donc plus faible que le taux de 1,7 % prévu initialement. Comme les autres revalorisations, cette augmentation s'appliquera aux retraités du secteur privé, de la Fonction publique, des travailleurs indépendants, ainsi que des régimes spéciaux. Il faut cependant noter qu'elle ne concerne pas la totalité de la pension, mais seulement la retraite de base, ainsi que la pension de réversion, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Cette nuance engendrera quelques disparités selon les bénéficiaires et leur régime d'appartenance, selon l'importance de la retraite de base de chacun.

Prestations sociales : une augmentation à l'étude

Les prestations sociales seront également réévaluées. Une première estimation, réalisée par la commission des comptes de la Sécurité sociale, avait établi un taux approximatif de 5,7 % d'augmentation, en se basant sur la moyenne de l'inflation constatée entre février 2022 et janvier 2023, comparée à la moyenne des 12 mois précédents. Sur ces 5,7 %, la loi pouvoir d'achat avait accordé un coup de pouce exceptionnel de 4 % en juillet dernier, pour booster de façon anticipée les différentes prestations sociales : revenu de solidarité active (RSA), allocations familiales, prime d'activité, allocation de rentrée scolaire, etc. Compte tenu de cette avance déjà accordée sur la hausse annuelle, la nouvelle augmentation prévue pour avril 2023 restera modeste (de l'ordre de 1,7 %). Comme pour la retraite, des calculs plus précis seront réalisés en fonction de l'inflation relevée entre février 2022 et janvier 2023. Face aux hausses récurrentes qui impactent particulièrement le public fragile, la gauche a prévu de proposer une augmentation anticipée au moment de l'examen du projet de loi, étudié par l'Assemblée nationale à partir de mi-octobre.

Vers une revalorisation du plafond de la Sécurité sociale

Parallèlement à ces hausses, le plafond de la Sécurité sociale devrait également être réajusté. Cette référence incontournable sert de base de calcul pour fixer certaines prestations (pensions d'invalidité, indemnités maladie ou maternité...), ainsi que les cotisations sociales ou les indemnités de stages en entreprise. Ce plafond est calculé selon l'évolution du salaire moyen de l'année précédente, et réévalué chaque année. En 2023, il devrait progresser de 6,9 %.