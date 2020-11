Les dépôts à vue et livrets ont drainé les deux tiers de l'épargne financière des ménages

Selon le tableau de bord de la Banque de France, l'épargne des ménages atteint un niveau record au deuxième trimestre (Crédit photo: 123RF)

La Banque de France vient de publier son tableau de bord des placements et du patrimoine des ménages aux 2ème et 3ème trimestre 2020. Le taux d'épargne des Français atteint le niveau record de 18,6%. Les dépôts a? vue et livrets ont drainé 74,5% des flux de placements financiers annuels.

Un taux d'épargne record de 18,6%

Selon le tableau de bord de la Banque de France sur les placements et le patrimoine des ménages aux 2ème et 3ème trimestre 2020, l'épargne des ménages atteint un niveau record au deuxième trimestre avec 98,9 milliards après 71,8 milliards au premier trimestre. Cet appétit des Français pour l'épargne est bien entendu la conséquence de la chute de la consommation des ménages durant le confinement (-11,9% en valeur au 2ème trimestre).

Toujours en lien avec la crise sanitaire et les mesures de confinement, le taux d'épargne des français a bondi. Il est passé de 15,7% au 1er trimestre à 18,6% au 2ème trimestre 2020. La France n'est pas le seul pays concerné. Le phénomène touche aussi les autres pays européens : il atteint presque 22% en Allemagne et a tout simplement doublé au Royaume-Uni (plus de 12%). Même constat aux États-Unis où le taux d'épargne a dépassé les 16%.

Dans le même temps, les flux d'emprunts bancaires restent stables (13,5 au T2 après 13,2 au T1), mais demeurent en dessous des flux des années précédentes (19,7 en moyenne sur la période 2017- 2019).

Les dépôts a? vue et livrets représentent 74,5% des flux de placements financiers annuels

Sur un an glissant, le flux annuel de placement des ménages s'établit a? 181,9 milliards, en hausse de 27,9 milliards par rapport au trimestre précédent. L'épargne investie en produits de taux augmente nettement (149,7 milliards après 123,2 milliards), en particulier sous forme de dépôts a? vue ou de livrets d'épargne (135,6 milliards) qui représentent à eux seuls 74,5% des flux de placements financiers annuels. L'ensemble des produits de taux représente 82% des flux. Les placements en produits de fonds propres progressent plus modérément (32,6 milliards après 25,4).

Le patrimoine financier des ménage atteint 5.431,6 milliards d'euros

Au final, le patrimoine financier brut des Français atteint 5.431,6 milliards d'euros au T2, soit une hausse de 271,3 milliards par rapport au T1. Cette hausse est due pour 30% (81 milliards) aux flux de placements financiers et pour 70% a? la revalorisation des actifs détenus.

Ce patrimoine se répartit en trois grands tiers : les dépôts à vue et livrets, les fonds en euros de l'assurance vie et les produits de fonds propres.

Les produits de taux représentent 66% du patrimoine financier : ils se répartissent pour 49% en dépôts à vue et livrets et pour 47% en fonds en euros des contrats d'assurance vie.

Les produits de fonds propres représentent quant à eux 32% du patrimoine financier des ménages, dont presque 57% investis en actions non cotées.