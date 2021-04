Les champions 2020 des économies d'énergie ont réduit leur facture de moitié

Ce concours annuel concerne les bureaux, entreprises et bâtiments publics. L'occasion de découvrir des recettes efficaces sans gros travaux.

Réduire sa consommation énergétique de 56% en un an sans lourds travaux ou investissements, cela fait forcément rêver. C'est pourtant la performance bien réelle obtenue par le vainqueur 2020 du championnat de France des économies d'énergie, à savoir Orange pour des locaux situés à L'Isle d'Espagnac (Charente). Cette compétition annuelle destinée aux locaux tertiaires lancée il y a 5 ans par l'Institut pour la performance des locaux a également distingué Carrefour (49% d'économies) pour un hypermarché à Montesson (Yvelines) ou encore BNP Paribas pour des bureaux situés au Maroc (consommation en baisse de 44,2%).

D'emblée, les organisateurs de la compétition ont mis en avant le fait que la crise sanitaire n'avait eu qu'un faible impact sur les consommations contrairement à ce que l'on peut imaginer, à peine de l'ordre de 2 à 3 points. Cela est dû, selon eux, au fait que les consignes de ventilation ou de chauffage liées à la pandémie ont quasiment compensé la moindre occupation des locaux.

Penser à isoler les canalisations de chauffage

Sur les 2,3 millions de m² engagés dans cette compétition, les économies moyennes ont été de 17,4% (soit 72.064 MWh économisés ou encore 7483 tonnes d'équivalent CO 2 évitées), ce qui est déjà tout à fait correct. Et pour se hisser parmi les meilleurs, les organisateurs ont listé les bonnes pratiques, dont certaines sont applicables à la maison. Pour limiter le chauffage, les mesures les plus efficaces ont consisté à le stopper complètement durant le week-end (pas facile chez soi mais il est possible d'avoir de larges plages de temps sans chauffage quand le logement est inoccupé) et de l'arrêter ou le diminuer fortement dans les parties communes (transposable dans les copropriétés).

Autres mesures efficaces sur le chauffage qui pèse 40 à 50% de la consommation énergétique dans les locaux tertiaires: le calorifugeage des canalisations de chauffage, cette isolation peu coûteuse et souvent subventionnée (parfois à 100%) limite efficacement les déperditions. Et sinon, une méthode aussi basique que d'équiper les utilisateurs de thermomètres pour mieux faire comprendre et accepter la baisse de température à 20°C s'est révélée efficace.

Enfin, côté éclairage et équipements électriques (10 à 30% des consommations), l'installation de détecteurs de présence pour déclencher la lumière dans les zones peu occupées (parkings, sanitaires, couloirs...) s'est avérée efficace. De même que le remplacement d'ampoules et de néons par des LED. Quant aux économies d'eau chaude (10% de la consommation énergétique), la pratique la plus efficace consistait à couper l'eau chaude dans une partie des sanitaires. Pas sûr que cela soit applicable à domicile. Et pour le prochain championnat, saison 2021-2022 afin de récolter encore plus de bonnes idées et d'initiatives, la compétition sera démultipliée avec des ligues de villes, d'entreprises, d'écoles et de grandes écoles, sans oublier une ligue spéciale Paris La Défense où s'opposeront les grandes entreprises.