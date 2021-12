Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a annoncé l’augmentation exceptionnelle du plafond des chèques-cadeaux. Cette décision intervient pour aider les Français en cette longue période de crise sanitaire.

Le plafond des chèques-cadeaux rehaussé à 250 euros pour 2021 / iStock-LightFieldStudios

Un coup de pouce pour le Français

Le 26 novembre dernier, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a annoncé l’augmentation du plafond de défiscalisation des chèques-cadeaux pour la fin de l’année 2021. Le plafond, pour être exempt de charges, passe donc de 170,40 euros à 250 euros. Le ministre espère ainsi donner davantage de pouvoir d’achat aux Français, en particulier avant les fêtes de fin d’année. Une mesure exceptionnelle, prise en raison de la crise sanitaire qui a impacté le pouvoir d’achat de beaucoup de foyers.

8 millions de salariés concernés

Cette mesure concernerait en tout huit millions de salariés. C’est le chiffre communiqué par Bruno Le Maire, qui indique qu’un total de huit millions de Français sont éligibles à cette augmentation de plafond. Cependant, rien ne garantit que les entreprises vont attribuer cette nouvelle somme à leurs employés. En effet, les chèques-cadeaux sont des avantages offerts librement par les entreprises à leurs salariés. Ils ne constituent en aucun cas une obligation pour l’entreprise. C’est l’employeur lui-même ou le comité social d’entreprise (CSE) qui ont la charge de distribuer ces chèques-cadeaux, s’ils le désirent. Il s’agit donc d’un bon d’achat, avec un montant précis, pouvant être utilisé dans de nombreuses enseignes, indiquées au préalable.

Les conditions des chèques-cadeaux

Pour être exonéré des charges dues à l’Urssaf, certaines conditions doivent être respectés. Ainsi le montant total perçu sur une année par employé ne doit pas dépasser la somme de 170,40 euros. Cette somme correspond à 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Un indice souvent utilisé comme référent pour fixer les prestations sociales. Autrement, il faut que les chèques-cadeaux soient versés pour des raisons précises dont: Noël, une naissance ou adoption, un mariage ou pacs, un départ à la retraite, la fête des mères et fête des pères, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, et enfin la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26ans.

Attention aux salaires

Ce n’est pas la première fois que le chèque-cadeau connaît une augmentation. L’année précédente, le plafond du chèque-cadeau avait doublé. Il avait atteint la somme totale de 341 euros. Une hausse qui avait permis la distribution supplémentaire de 150 millions d’euros de chèque-cadeau en plus des 1,2 milliards d’euros distribués chaque année. Ainsi pour l’année 2021, la somme maximum vient donc de passer de 170,40 euros à 250 euros. Une décision de Bruno Le Maire qui devrait ravir bon nombre de Français. Cependant, le ministre a tenu à mettre en garde les employeurs. Cette augmentation exceptionnelle des chèques-cadeaux ne doit en aucun cas se substituer à l’augmentation des salaires. «Nousne voulons pas que le chèque-cadeau sesubstitue aux augmentations de salaires quisont nécessaires dans un certain nombrede secteurs.» Le ministre fait notamment référence au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.