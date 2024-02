Le nouveau barème des rachats de trimestres pour 2024-iStock-Richard Villalonundefined

Quel prix pour le rachat de trimestres ?

Le prix des rachats de trimestres de cotisation de la retraite de base tient compte de l’âge du demandeur et du revenu moyen au cours des 3 dernières années. Ainsi, le coût du rachat est moins élevé pour des assurés jeunes. Il croît par ailleurs en fonction du salaire : plus ce dernier est important, plus le rachat sera coûteux. Dans sa circulaire publiée le 17 janvier, la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) précise que sans nouvel arrêté, le coût d’un rachat reste inchangé. Pour rappel, le dernier arrêté, qui fixait le barème de 2013, date de 2012. Le changement pour 2024 vient des seuils de revenus, indexés sur le plafond de la Sécurité sociale. Ainsi, un assuré âgé de 20 ans en 2024 et touchant un salaire inférieur à 34.776 euros devra débourser 1.055 euros pour racheter un trimestre au titre du taux seul. Un rachat au titre du taux et de la durée d’assurance retenue pour le calcul de la retraite lui coûtera 1.564 euros – contre respectivement 3.044 euros et 4.512 euros pour un assuré au même salaire âgé de 66 ans en 2024.

Qui peut racheter des trimestres ?

Rappelons que le rachat de trimestres permet aux assurés ayant fait de longues études, ou ayant eu des périodes d’inactivité durant leur carrière, de combler les « trous » de leurs années incomplètes. Le nombre de trimestres « rachetables » est limité à 12 trimestres par régime – soit 3 années de cotisations.

Taux seul ou rachat pour le taux et la durée d’assurance ?

Par ailleurs, il existe deux options de rachat : le rachat au titre du taux seul ou le rachat pour le taux et la durée d’assurance. La première option permet à ceux qui n’atteindront pas l’âge du taux plein de bonifier leur taux actuel. Elle est également moins coûteuse que la seconde. Elle permet de limiter la décote ou de l’annuler. La seconde option, plus coûteuse, permet quant à elle d’augmenter le nombre de trimestres comptabilisés dans la durée d’assurance, d’éviter donc la décote mais également de bonifier le montant de la pension.

Une extension du rachat pour études supérieures

Depuis le 1er septembre dernier, le rachat des trimestres d’études supérieures à tarif réduit a été étendu à l’âge de 40 ans, contre un délai maximum de 10 ans après les études jusque-là. Le délai de rachat à tarif réduit pour les stages en entreprises a également été allongé jusqu’aux 30 ans de l’assuré.