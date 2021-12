Le compteur Linky pointé du doigt après l’incendie d’une maison dans le Calvados

L'origine de l'incendie va être déterminée par des experts. (Crédit photo : NG)

Une maison a été touchée par un incendie dans le Calvados, le jour de Noël. Selon les occupants des lieux, le feu serait parti de leurcompteur Linky.

Dans le Calvados, samedi 25 décembre, 25 pompiers ont lutté pendant quatre heures pour venir à bout d'un incendie. Le sinistre s'est déclaré dans une maison àValdallière, une commune située à une cinquantaine de kilomètres de Caen.

Le compteur Linky responsable ?

On ignore, pour l'heure, l'origine de l'incendie.« Les experts vont la déterminer mais on voit bien que c’est parti ducompteur électrique Linky », a expliqué l'occupant des lieux à nos confrères de La Voix - Le Bocage .

Quand la maison a pris feu, l'homme et son épouse étaient absents. Ils fêtaient Noël en famille à quelques kilomètres de là. Ils ont appris la nouvelle par un voisin. Une fois sur place, les retraités n'ont pu que constater les dégâts.

Enedis réagit

Le garage a été détruit et la toiture a été presque entièrement ravagée par les flammes. A l'intérieur, le mobilier a été endommagé par l'eau et la fumée. Les dégâts sont énormes mais ne sont, heureusement, que matériels.« Notre vie est partie en fumée », a déploré le sinistré. Le couple, quia pu récupérer quelques affaires, vit désormais chez son fils, en attendant de reprendre un jour possession des lieux.

«Nous attirons l'attention sur le fait que le compteur communicant a été testé en laboratoire et chez les constructeurs. [...] Un compteur communicant ne prend pas feu par lui-même. A ce jour, Enedis n’a constaté aucun départ de feu lié à un défaut intrinsèque du compteur », a tenu à préciser la Direction Régionale d’Enedis en Normandie. Et d'ajouter :«Il convient donc d’être prudent sur les causes de ce type d’incident, car elles peuvent être multiples : seule une expertise peut en identifier l’origine.Il est donc trop tôt pour avancer une cause de l’incendie à ce stade et en faire peser la responsabilité sur le compteur électrique de cette habitation. »