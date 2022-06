La taxe d’enlèvement des ordures ménagères devrait connaître une nouvelle hausse importante cette année.

La taxe d’enlèvement des ordures ne cesse d’augmenter / iStock-NickyLloyd

Qu’est-ce que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?

La TEOM est prélevée afin de financer les services locaux de collecte et de traitement des déchets ménagers. L’ensemble des propriétés redevables de la TFB (taxe foncière bâtie) doit payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En moyenne, la TEOM est de 120 € par an et par personne. Elle est calculée à partir de la moitié de la valeur locative du bien et est annexée à la fameuse taxe foncière. La valeur locative est multipliée par un taux, quant à lui fixé par les collectivités territoriales. Mais cette taxe ne cesse d’augmenter au fil des années. Et cette tendance est bien partie pour durer.

Pourquoi le montant de la TEOM augmente-t-il tant ?

Cela fait plusieurs années de suite que le montant de la TEOM est en augmentation. Mais, pour 2022, la hausse devrait être particulièrement élevée et la facture salée. La raison principale ? La flambée des prix des carburants. Dans certaines zones, le budget carburant a enregistré une hausse supérieure à 40 % entre janvier et juin 2022. Selon un sondage de l’Amorce (Association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des réseaux de chaleur, de l’énergie, et des déchets) effectué auprès de 56 grandes agglomérations/communautés de communes, la TEOM devrait augmenter de plus de 5 % dans 77 % des collectivités territoriales. Dans une partie des communes/intercommunalités, la hausse devrait même dépasser les 10 %.

D’autres facteurs à prendre en compte

L’explosion des prix des carburants n’est pas le seul élément qui explique la hausse du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les prix de diverses matières premières (acier, plastiques…) ont également augmenté, certaines hausses atteignant même les 115 %. Or, ces matières sont essentielles à la fabrication des conteneurs. De même, le coût de l’électricité a augmenté tout comme celui de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), due par les collectivités et qui s’élevait à 41 € la tonne en 2019 contre 65 € prévus pour 2025. Les déchets incinérés sont eux davantage taxés. En toute logique, cette hausse des prix dans divers secteurs se répercute sur le montant de la TEOM. Il faut aussi penser aux moyennes et petites collectivités qui n’ont pas les mêmes ressources que les grandes. Elles sont contraintes de faire appel à des prestataires privés et cela se ressent sur le montant de la TEOM. De plus, la pandémie n’est toujours pas enrayée et la guerre en Ukraine a elle aussi de nombreuses conséquences.

Des véhicules hybrides ?

Et si la collecte des déchets se faisait avec des véhicules hybrides voire électriques ? L’idée est envisagée mais cette transformation a elle aussi un coût. Le 100 % électrique, pour sa part, offre une autonomie trop limitée. Quant aux véhicules hybrides, à l’achat, ils sont 60 % plus coûteux que les véhicules classiques et ne permettraient de réduire la consommation annuelle que de 25 %.