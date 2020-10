La SCPI Primovie acquiert en VEFA six établissements pour seniors en Italie pour 110 millions €

La SCPI Primovie gérée par Primonial REIM, un des leaders du marché de la pierre papier, capitalise à fin mars 2020 3,1 milliards € d'encours, avec une collecte nette de 134 millions € au 1er trimestre. Cette SCPI spécialisée sur l'immobilier de santé fait partie avec Primopierre -une autre SCPI du groupe Primonial REIM dédiée au marché des bureaux- des 6 SCPI du marché qui ont aujourd'hui une capitalisation supérieure à 3 milliards €.

Sur la SCPI Primovie, les acquisitions se succèdent pour faire face à une collecte parmi les plus dynamiques du marché : créée en 2012, cette SCPI a dépassé au 1er trimestre le cap des 3 milliards € de capitalisation, ce qui en fait la plus récente des 6 SCPI ayant dépassé ce seuil. En 2019, c'est une collecte nette de 629 millions € qui a été enregistrée sur Primovie, de loin la première collecte pour une SCPI avec une part de marché de 7,3% (source IEIF), devant la SCPI Edissimmo du groupe Amundi Immobilier qui a collecté pour sa part 560 millions € l'année dernière.

Après l'acquisition d'une clinique ophtalmologique à Kiel en Allemagne pour environ 20 millions € au 1er trimestre 2020, Primonial REIM annonce un projet d'achat à près de 110 millions € en Italie pour la SCPI Primovie. Il s'agit d'un portefeuille de 6 EHPAD qui seront livrées avant fin 2022, situées dans 4 régions d'Italie du nord (Toscane, Piémont, Vénétie, Lombardie) qui figurent parmi les zones les plus touchées en Europe par l'épidémie de Covid-19. Au total, la surface développée par ces 6 établissements sera de près de 44 000 m2 avec une capacité de plus de 900 lits. Le vendeur de ce portefeuille d'immobilier de santé est la société de gestion immobilière italienne Numeria SGR.

C'est l'exploitant spécialisé italien Gruppo Gheron qui gèrera ces établissements, sur la base de baux de long terme. « Nous nous réjouissons de la conclusion de cet accord avec Gruppo Gheron, qui marque l'ambition de Primonial REIM de contribuer à la transformation du secteur de la santé dans un contexte où le développement de nouvelles structures et de lits supplémentaires est une nécessité pour répondre aux besoins actuels et futurs des patients, de leur famille et des professionnels de santé », analyse Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM. « En outre, cet accord permet à Primonial REIM de nouer une relation de partenariat avec un opérateur clé du secteur en Italie pour l'accompagner dans sa forte croissance. »