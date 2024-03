La SCPI LF Avenir Santé (La Française REM) réalise une acquisition en VEFA à Bordeaux

La société de gestion La Française REM annonce l’acquisition en VEFA d’un pôle de santé pluridisciplinaire à Bordeaux, pour le compte de sa SCPI LF Avenir Santé. Cette SCPI spécialisée dans les actifs de santé a été lancée en 2021 et affiche aujourd’hui une capitalisation de 171,8 millions d'euros (au 30/09/2023). Son taux de distribution a été de 4,91% en 2022 avec un taux d’occupation financier de 100% (au 30/09/2023).

Un projet en VEFA développé conjointement par GCC Immobilier et WYHO Promotion

L’acquisition réalisée par la SCPI LF Avenir Santé au mois de décembre porte sur un « pôle de santé pluridisciplinaire » (PSP) d’une surface de plus de 5.000 m² pour un montant proche de 22 millions d'euros , acte en main. Le futur ensemble immobilier sera érigé au 27 rue Henri Dunant à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne dans le quartier Deschamps-Belvédère. Il s’agit d’un ancien secteur industriel en phase de transformation, entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean. Le centre-ville de Bordeaux situé sur la rive gauche peut ainsi être rejoint en quelques minutes , alors que la Gare Bordeaux Saint-Jean se situe à 20 minutes.

L’aménagement urbain de cette zone – déjà bien entamé – intègre des unités de logements, des espaces de bureaux, des écoles, une offre hôtelière, des locaux d’activités et des commerces, ainsi que dix-sept espaces verts. L’ensemble de ces développements immobiliers seraient livrés au cours des deux prochaines années . Quant au pôle de santé – développé conjointement par GCC Immobilier et WYHO Promotion – sa livraison est programmée pour le 2ème trimestre 2025.

Un bâtiment bénéficiant des meilleures certifications environnementales

Avec 5.427 m² de surface locative ventilée sur sept niveaux (R+6), le « pôle santé » acquis par La Française REM à Bordeaux intégrera un centre de santé (consultations et radiologie), un centre de bien-être, des espaces interprofessionnels et de recherche, un restaurant ainsi que des locaux pour vélos.

« La conception du bâtiment offrira une grande flexibilité tant aux occupants que dans une perspective lointaine de reconversion » , précise la société de gestion. L’immeuble bénéficiera d’un système d’éclairage 100 % LED, d’une unité de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage alimentée par le réseau de chaleur urbain et d’une centrale de traitement d’air double flux. Le futur bâtiment vise l’obtention de la certification BREEAM Very Good , ainsi que des labels E+C- niveau E3C1 et Bâtiment biosourcé niveau 1 . La performance énergétique sera calée sur RT2012 -30 %.

« Tous les critères de la Charte de construction neuve de La Française REM sont conformes, y compris le recours à 5% d’insertion », est-il stipulé dans le communiqué de la société de gestion. L’actif est entièrement pré-commercialisé à l’exploitant Medicina sur un bail de long terme.

Jérôme Valade, Directeur du Pôle Immobilier de Santé de La Française REM, résume : « Après l’acquisition du 1er PSP Medicina, avenue Rockefeller à Lyon fin 2021, nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Medicina, un acteur de la santé dont le modèle de développement est parfaitement aligné avec notre stratégie d’investissement, à savoir de lutter contre le manque d’infrastructures de santé et d’accompagner la prise en charge qualitative des patients . Cet actif reflète en tous points cette stratégie et s’inscrit plus globalement dans la démarche durable de La Française REM. »