La ristourne de TotalEnergies, un gain de 8 à 18 euros par ménage

De son côté, Bruno Le Maire a reconnu que la ristourne du gouvernement présente l’inconvénient de ne pas être ciblée et donc de ne pas soutenir les conducteurs les plus modestes.

La ristourne sur les carburants que TotalEnergies propose à ses clients cet automne fait couler beaucoup d’encre. Générosité à bon compte qui permet à la major pétrolière de s’exonérer d’un impôt sur les superprofits, fustige une partie de l’opposition. Geste profitant directement à l’automobiliste, rétorque le gouvernement. Mais au final, quelles économies la réduction (de 20 centimes par litre en septembre et octobre, puis de 10 centimes en novembre et décembre), génère-t-elle pour les Français?

Le cabinet d’études Asterès a sorti sa calculette. Il a pris pour hypothèse que sur la durée, les automobilistes français ne feraient pas plus le plein chez TotalEnergies car après la ruée du début septembre, certaines stations de la marque se sont retrouvées à sec. Et les automobilistes se sont retournés vers leurs pompes habituelles. En se fondant sur les dépenses annuelles des ménages calculées par l’Insee, Asterès conclut que sur les quatre mois de l’opération, le gain moyen de pouvoir d’achat sera de 15 euros.

Bruno Le Maire a reconnu que la ristourne du gouvernement (30 centimes par litre jusqu’au 31 octobre puis 10 centimes jusqu’au 31 décembre) présente l’inconvénient de ne pas être ciblée et donc de ne pas soutenir les conducteurs les plus modestes. La réduction de TotalEnergies, calquée sur le même modèle, ne l’est pas plus. Et Asterès le confirme avec ses calculs: le gain de pouvoir d’achat obtenu par les 40 % de ménages les plus aisés est de 18 euros, mais de 8 euros seulement pour les 10 % les moins riches, qui dépensent moins de carburant.