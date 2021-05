La loi Élan et la RE2020 vont donner un coup d'accélérateur à la transition énergétique des bâtiments tertiaires

La loi Elan a été l'occasion en 2018 de traduire les ambitions climatiques du pays -affirmée lors des accords de Paris sur le climat en 2015- dans le domaine du bâtiment, qui représente 44% de l'énergie consommée, et donc une partie significative des émissions de gaz à effet de serre. L'immobilier tertiaire qui développe en France quasiment 1000 millions de m2 est une partie non négligeable de la problématique, avec un sujet « chauffage » l'hiver mais aussi une consommation estivale non négligeable liée à la climatisation.

L'épidémie de Covid-19 aura en définitive différé certains des objectifs qui avaient été assignés au secteur de l'immobilier tertiaire, mais pas tous. Le décret tertiaire, aussi nommé « décret de rénovation tertiaire », est la traduction concrète de l'article 175 de la loi Élan, il impose aux bâtiments tertiaires une réduction des consommations d'énergie finale par rapport à une consommation énergétique de référence (qui est nécessairement postérieure à 2009). Ce décret est entré en vigueur le 1er octobre 2019, il impose les différentes étapes temporelles de réduction des consommations d'énergie pour ces bâtiments: -40 % d'ici à 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050. Le secteur de la rénovation est particulièrement impacté par cette réglementation qui oblige dans la pratique les propriétaires des immeubles à effectuer des travaux d'isolation, à développer des énergies alternatives (solaire, biogaz, pompes à chaleur...), et à utiliser des nouveaux matériaux plus biologiques.

Un autre volet de cette nouvelle réglementation environnementale est la « RE2020 » pour les bâtiments neufs, dont l'entrée en vigueur a été repoussée à janvier 2022 en raison de la pandémie. Si la loi Élan de 2018 concerne surtout les constructions anciennes en se focalisant sur la rénovation énergétique des bâtiments existants, la RE2020 se préoccupe du cas des constructions neuves. C'est la première fois que la réglementation aborde la thématique « bas carbone » sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, et non uniquement du point de vue de sa consommation énergétique en conditions d'usage. En effet, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment, qu'il soit tertiaire ou non, sont liées à sa construction. Et sur ce sujet, des progrès considérables vont avoir lieu dans les années qui viennent : techniques de construction hors site avec livraison de panneaux « préfabriqués » prêts à être assemblés, permettant une optimisation des déchets, une décongestion des villes, une amélioration des délais de construction, utilisation de matériaux biologiques comme le bois ou d'autres matériaux « biosourcés », meilleur recyclage des matériaux de construction...

Certaines foncières comme Icade sont déjà très avancées dans leur stratégie « low carbon » avec pour cette dernière un objectif de réduction des émissions de CO2 de 45% par rapport à 2015 à horizon 2025. La foncière a déjà atteint le seuil de -27% en 2021, signe de l'engagement de ces grands acteurs immobiliers en faveur du climat.