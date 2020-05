La location simplifiée grâce à Flatlooker

Flatlooker est une start-up française proposant des services novateurs à destination des locataires. Visite virtuelle, dépôt de dossier en ligne, signature électronique, la jeune agence immobilière 100% en ligne apporte des solutions dématérialisées particulièrement avantageuses. La crise sanitaire actuelle et le confinement ont mécaniquement contraint les candidats à la location à devoir rester chez eux. Impossible alors de visiter un appartement, de remettre en main propre un dossier complet, de faire l'état des lieux et de signer le bail. De leur côté, les propriétaires de biens vacants ne pouvaient de fait trouver preneurs. Souhaitant fluidifier le marché de la location, faciliter les échanges entre locataires et propriétaires et lever les barrières, l'agence immobilière en ligne Flatooker a mis en place un large panel de services virtuels et dématérialisés. L'offre de la startup s'est avérée d'autant plus pertinente en ces temps de confinement et de déconfinement progressif.

iStock-Deagreez

Des services complets qui simplifient la location

un service personnalisé

Grâce à Flatlooker, la visite d'un appartement n'aura jamais été aussi simple et rapide puisque seul un ordinateur ou une tablette suffisent. Le locataire potentiel peut en effet visiter le bien sous tous ses angles, à 360°, en photos et en vidéos, et ce en se déplaçant dans toutes les pièces. Ceux qui sont équipés d'un casque de réalité virtuelle ont également accès à cette visite virtuelle à distance, profitant d'une immersion totale dans l'appartement qu'il souhaiterait louer. Tout est clairement indiqué sur l'annonce : le montant du loyer et des charges, la liste des équipements, l'orientation du bien, l'éventuel vis-à-vis, la hauteur sous plafond, le diagnostic de performance énergétique et même des petits détails tels que le taux d'humidité. Une carte d'identité ultra complète du bien en somme, qu'il serait d'ailleurs difficile d'obtenir sur place. Suite à quoi, les candidats peuvent déposer le dossier complet de location directement sur la plateforme en ligne, là encore sans se déplacer. Un gain de temps considérable à la clé, surtout dans le cas d'un déménagement dans une autre ville ou dans une autre région. Terminés les envois postaux longs et coûteux, terminés les trajets interminables, tout se déroule en quelques clics. Dès lors que le propriétaire donne son feu vert, Flatlooker se charge de transmettre le contrat de location au locataire qui n'a plus qu'à le signer électroniquement, encore une fois à distance. L'opération ne prend que quelques secondes.Véritable agence immobilière, Flatlooker ne se contente pas de réaliser cette première prestation déjà avantageuse mais poursuit l'accompagnement de ses clients grâce à la création d'un espace personnel sécurisé sur sa plateforme web. Les locataires peuvent ainsi y choisir la date et le mode de paiement du loyer, télécharger leurs quittances, signaler le cas échéant des sinistres ou encore souscrire une assurance habitation pour leur logement.