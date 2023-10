L’investissement responsable en France est en progression continue

Crédit photo : 123RF

L'Association Française de la Gestion financière (AFG) a révélé les résultats de son enquête annuelle sur l'investissement responsable, mettant en lumière l'engagement croissant des gérants d'actifs, des épargnants et investisseurs dans le financement de la transition.

Qu'est-ce que l'investissement responsable ?

La notion d'investissement responsable est encadrée par la loi SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Ce règlement vise à fournir plus de transparence aux épargnants en termes de responsabilité environnementale et sociale. Les sociétés de gestion sont tenues de fournir des informations en matière de durabilité sur les produits financiers. Afin d'évaluer l'ambition environnementale et sociale des produits financiers, la réglementation SFDR demande de définir la classification de chaque produit selon trois catégories :

Les produits financiers dits « article 9 » qui se sont fixés un objectif d'investissement durable

Les produits dits « article 8 » qui font la promotion de caractéristiques durables en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d'investissement mais sans poursuivre un objectif d'investissement durable

Les produits financiers dits « article 6 », qui ne rentrent dans aucune des deux catégories précédentes et ne peuvent donc pas faire état de caractéristiques durables dans leur communication aux investisseurs.

L'encours de l'investissement responsable est en hausse

Selon l'AFG, à fin 2022, l'encours de l'investissement responsable en France atteint 2 240 milliards d'euros, enregistrant une hausse notable de + 6,9 % par rapport à 2021, alors même que les conditions de marché ont été difficiles.

Plus de la moitié (56 %) de cet encours est placé en fonds d'investissement (1 282 milliards d'euros) et 44% dans le cadre d'un mandat de gestion (958 milliards d'euros). Alors que 95 % de l'encours en investissement responsable est classé « article 8 », seulement 5% répond aux critères plus exigeants de « l'article 9 » (112 milliards d'euros). Les encours article 8 sont en hausse de + 9 % alors qu'ils sont en baisse de - 26,6 % pour ceux article 9, en raison de la reclassification opérée par les sociétés de gestion suite à des précisions et de nouvelles exigences de la part des autorités de contrôle européennes.

En France, 52 % des encours gérés sont classifiés article 8 ou 9.

La quasi-totalité des encours des OPC monétaires français sont responsables

Les fonds monétaires représentent 33 % des encours des OPC investissement responsable gérés en France, contre 27 % pour les fonds actions, 18 % pour les obligataires et 13 % pour les diversifiés. Les autres OPC (dont immobilier et capital-investissement) occupent 9 % de ces encours.

Les encours en investissement responsables sont majoritairement (74%) détenus par des investisseurs institutionnels et 24% par des épargnants, notamment à travers l'épargne salariale.

En 2022, 83 % des sociétés de gestion intègrent des critères environnementaux dans leurs politiques de vote contre 72% en 2021 et 60% déclarent avoir une stratégie sur les énergies fossiles non conventionnelles, contre 41% en 2021.